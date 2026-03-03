VIDEO | Gran cantidad de fuegos artificiales se lanzaron durante el velorio de hincha de Colo Colo asesinado en Pudahuel - Chilevisión

Más de tres mil hinchas llegaron a la comuna de Pudahuel, para asisitir al velorio del barrista de Colo Colo asesinado el domingo pasado, horas antes del Superclásico. Pasada la medianoche de este martes se realizó la ceremonia, donde lanzaron fuegos artificiales y bengalas por más de siete minutos. Carabineros estuvo en el lugar hasta las 02:00, cuando dispersaron a las personas con un carro lanza agua. Según informaron, el evento dejó un detenido. Cabe consignar que la Delegación Presidencial calificó el funeral de alto riesgo.