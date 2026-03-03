 VIDEO | Gran cantidad de fuegos artificiales se lanzaron durante el velorio de hincha de Colo Colo asesinado en Pudahuel - Chilevisión
Minuto a minuto
Diputados de oposición critican a Pte. Boric tras reunión con J.A. Kast y tildan de “irresponsable” sus acusaciones José Antonio Kast se refiere a reunión por cable chino: “No confiamos en la información que se nos está entregando” Tensión en Peñalolén: Personal municipal destruye "narcocasa" durante operativo “Reconoce la llamada”: Ministro del Interior aseguró que Kast admitió saber sobre proyecto de cable chino Boric y Kast terminan cita por cable chino abruptamente: “Ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
03/03/2026 07:48

VIDEO | Gran cantidad de fuegos artificiales se lanzaron durante el velorio de hincha de Colo Colo asesinado en Pudahuel

Más de tres mil hinchas llegaron a la comuna de Pudahuel, para asisitir al velorio del barrista de Colo Colo asesinado el domingo pasado, horas antes del Superclásico. Pasada la medianoche de este martes se realizó la ceremonia, donde lanzaron fuegos artificiales y bengalas por más de siete minutos. Carabineros estuvo en el lugar hasta las 02:00, cuando dispersaron a las personas con un carro lanza agua. Según informaron, el evento dejó un detenido. Cabe consignar que la Delegación Presidencial calificó el funeral de alto riesgo.

Lo más visto

Boric y Kast terminan cita por cable chino abruptamente: “Ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte”

El encuentro terminó con el mandatario electo suspendiendo todas las reuniones bilaterales pactadas hasta el cambio de mando.

03/03/2026

José Antonio Kast se refiere a reunión por cable chino: “No confiamos en la información que se nos está entregando”

El presidente electo confirmó que se terminaron las reuniones bilaterales antes del cambio de mando del próximo 11 de marzo y aseguró que sí recibió una llamada, donde solo se "enunció" el proyecto del cable chino.

03/03/2026

Israel inicia ataque terrestre contra el Líbano tras ofensiva con drones de Hezbolá

Crecen las tensiones en el Medio Oriente tras la llegada del ejército israelí al sur de el Líbano. Expertos califican este ataque como una invasión terrestre.

03/03/2026

Sepultan en ataúd de oro a El Mencho, líder narco del Cártel Jalisco Nueva Generación de México

Este lunes se llevó a cabo el funeral del líder narco que fue abatido el pasado 22 de febrero. Un elemento acaparó la atención: el uso de un lujoso ataúd.

03/03/2026
Publicidad