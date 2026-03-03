 Detienen a sujeto por su presunta participación en encerrona en Maipú: Víctima de 16 años está en riesgo vital - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a sujeto por su presunta participación en encerrona en Maipú: Víctima de 16 años está en riesgo vital VIDEO | Gran cantidad de fuegos artificiales se lanzaron durante el velorio de hincha de Colo Colo asesinado en Pudahuel Por hincha de Colo Colo asesinado en Pudahuel: Delegación Presidencial calificó funeral de alto riesgo Futuro ministro del Interior asegura que Kast no sabía del cable chino: “No se transparentó nada” Detenido por VIF escapó desde patrulla policial y murió atropellado por camión mientras huía en Valparaíso
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/03/2026 07:52

Detienen a sujeto por su presunta participación en encerrona en Maipú: Víctima de 16 años está en riesgo vital

Uno de los delincuentes involucrados decidió disparar al ver que el conductor quiso escapar en reversa, impactando al joven de 16 años en su cabeza, quien ingresó a urgencias con riesgo vital.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este lunes, un hombre fue detenido por su presunta vinculación en una encerrona que sufrió un padre y su hijo en la comuna de Maipú.

El individuo pasará a control de detención en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de robo con homicidio frustrado, debido a que una de las víctimas, de 16 años, fue herido con un disparo en la cabeza.

¿Qué se sabe sobre la encerrona?

Los hechos se remontan al pasado viernes 27 de febrero a eso de las 18:00 horas, cuando las víctimas se encontraban en una camioneta que pertenece a una empresa de cigarros en el sector de El Conquistador, entre Borgoño y Camino Rinconada. 

En ese contexto, un vehículo con una cantidad indeterminada de individuos los interceptó, momento en que el conductor de la camioneta hizo reversa y uno de los delincuentes decidió disparar, impactando al joven de 16 años en su cabeza.

La víctima fue trasladada de urgencia vía aérea por Carabineros hasta la Clínica Las Condes, donde ingresó con riesgo vital.

Desde ese entonces, las diligencias investigativas permitieron la detención de esta persona.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Revisa con tu RUT si recibes el ex Bono Marzo: Queda solo una fecha de pago

Lo último

Lo más visto

María José Quintanilla habla tras Viña 2026: “Quiero llorar en este momento…”

La cantante de música mexicana fue una de las artistas más solicitadas por la audiencia para la última edición del festival viñamarino. Sin embargo, aquello no ocurrió.

02/03/2026

Fallece guardia afectado por explosión en Renca que había hablado con el matinal de CHV minutos después de la tragedia

Manuel Garrido, guardia de una empresa que se encuentra bajo el lugar donde se originó la explosión, conversó con la periodista Daniela Muñoz minutos antes de ser trasladado por el SAMU.

02/03/2026

Daniela Aránguiz rompe el silencio por orden de arresto: Aclaró su situación ante supuesto lío judicial

La exparticipante de Mekano compartió un comunicado en sus redes sociales donde se refirió a su situación en medio de un conflicto con Juan David Rodríguez, y explicó cuál es su postura.

02/03/2026

EXCLUSIVO | La prueba que delató a Lucho Plátano en asesinato de PDI: Arriesga más de 100 años de cárcel

Luis Vázquez Villenas es el nombre del delincuente investigado por diversos delitos, entre ellos el crimen del comisario de la PDI Daniel Valdés Donoso.

02/03/2026