Detienen a sujeto por su presunta participación en encerrona en Maipú: Víctima de 16 años está en riesgo vital - Chilevisión

Uno de los delincuentes involucrados decidió disparar al ver que el conductor quiso escapar en reversa, impactando al joven de 16 años en su cabeza, quien ingresó a urgencias con riesgo vital.

Durante la tarde de este lunes, un hombre fue detenido por su presunta vinculación en una encerrona que sufrió un padre y su hijo en la comuna de Maipú.

El individuo pasará a control de detención en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de robo con homicidio frustrado, debido a que una de las víctimas, de 16 años, fue herido con un disparo en la cabeza.

¿Qué se sabe sobre la encerrona?

Los hechos se remontan al pasado viernes 27 de febrero a eso de las 18:00 horas, cuando las víctimas se encontraban en una camioneta que pertenece a una empresa de cigarros en el sector de El Conquistador, entre Borgoño y Camino Rinconada.

En ese contexto, un vehículo con una cantidad indeterminada de individuos los interceptó, momento en que el conductor de la camioneta hizo reversa y uno de los delincuentes decidió disparar, impactando al joven de 16 años en su cabeza.

La víctima fue trasladada de urgencia vía aérea por Carabineros hasta la Clínica Las Condes, donde ingresó con riesgo vital.

Desde ese entonces, las diligencias investigativas permitieron la detención de esta persona.