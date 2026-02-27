 Balean a adolescente frente a su papá durante encerrona en Maipú: Está en riesgo vital - Chilevisión
Minuto a minuto
EXCLUSIVO | Revelan registro inédito del homicidio frustrado a carabinero en 2022 por reo fugado Cae El Morocha: Delincuente sembró el pánico con secuestros y torturas en San Vicente Fuga en comisaría: Detenido escapó desde el interior de un calabozo en Las Condes Siete reos de Punta Peuco iniciaron huelga de hambre: Acusan malas condiciones y deterioro del recinto Tribunal rebaja medida cautelar de Daniel Jadue: Cumplirá arresto domiciliario nocturno
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
27/02/2026 22:01

Balean a adolescente frente a su papá durante encerrona en Maipú: Está en riesgo vital

Un adolescente de 16 años se encuentra en riesgo vital tras ser baleado en medio de una encerrona en Maipú. La víctima se encontraba junto a su padre trasladando encomiendas de una empresa de cigarros. En ese momento fueron abordados por un grupo de asaltantes para intentar robar el auto. El adulto intentó esquivarlos y en ese instante dispararon múltiples veces contra el menor de edad. El impacto fue en su cabeza, sin salida de proyectil. El joven fue trasladado en un helicóptero de Carabineros hasta la Clínica de Las Condes, donde ingresará a pabellón. 

Lo más visto

“Qué semana...”: Matteo Bocelli rompe el silencio tras comentada ausencia del piscinazo de Viña 2026

El cantante italiano que actuó en la Quinta Vergara publicó un emotivo escrito donde agradeció el cariño de sus seguidoras. Además, anunció un concierto en Santiago para fines de este año.

27/02/2026

Danilo 21 destapa romántica cita entre cantante colombiano y figura del espectáculo nacional

El tiktoker compartió una imagen en la que aparece un conocido artista urbano compartiendo con una mujer a la que solo se le ve la espalda. Redes especularon con el nombre de tres influencers.

27/02/2026

“Apoyaste abiertamente...”: Excomandante en jefe de la Armada apuntó contra Mon Laferte tras Viña 2026

El almirante en retiro y excomandante en Jefe de la Armada, Edmundo González, primero felicitó a la cantautora por su espectáculo. Luego, en la misma publicación, recordó su apoyo a lo que el definió como "quiebre institucional".

27/02/2026

Nuevo pago del Aporte Familiar Permanente: Revisa con tu RUT si recibes el ex Bono Marzo el lunes

El beneficio monetario de $66.834 se pagará en tres fechas distintas. Conoce acá si eres beneficiario y cuáles son los requisitos para recibirlo esta semana.

27/02/2026
Publicidad