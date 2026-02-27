Balean a adolescente frente a su papá durante encerrona en Maipú: Está en riesgo vital - Chilevisión

Un adolescente de 16 años se encuentra en riesgo vital tras ser baleado en medio de una encerrona en Maipú. La víctima se encontraba junto a su padre trasladando encomiendas de una empresa de cigarros. En ese momento fueron abordados por un grupo de asaltantes para intentar robar el auto. El adulto intentó esquivarlos y en ese instante dispararon múltiples veces contra el menor de edad. El impacto fue en su cabeza, sin salida de proyectil. El joven fue trasladado en un helicóptero de Carabineros hasta la Clínica de Las Condes, donde ingresará a pabellón.