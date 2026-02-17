Motochorro atropelló a adulta mayor de 75 años y se dio a la fuga en Maipú: Estaba escapando tras robar celular - Chilevisión

El delincuente se trasladaba en una motocicleta sin patente y, hasta el momento, se encuentra prófugo.

Durante la noche de este lunes, una adulta mayor de 75 años murió en la comuna de Maipú, tras haber sido atropellada por un motochorro que había robado un teléfono desde una acera a un transeúnte minutos antes.

El antisocial estaba escapando en motocicleta por el sector de la Avenida El Rosal a eso de las 20:40 horas cuando se produjo el atropello, mientras que la víctima venía saliendo de su hogar.

Los antecedentes del fatal atropello

Según indicó Carabineros a Radio Biobio, tras el atropello, el delincuente huyó en dirección desconocida sin prestarle auxilio a la víctima y el vehículo en el que se trasladaba no contaba con patente.

Hasta el lugar llegó personal de SAMU, quienes realizaron maniobras de reanimación en la mujer; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, murió minutos más tarde.

Al respecto, el Ministerio Público designó a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros para hacerse cargo de las pericias investigativas que permitan dar con el paradero del responsable, que aún está prófugo.