Insólito video: Motochorro asaltó a mujer, chocó y huyó en pick up de camión en Santiago - Chilevisión

Una insólita situación se vivió la mañana de este viernes en Santiago, en la intersección de Nataniel Cox con Padre Miguel de Olivares: Cámaras de testigos captaron el escape de un motochorro a bordo de la parte trasera de una camioneta tres cuartos. Todo comenzó cuando el delincuente chocó con un taxista tras asaltar a una mujer y quedó tendido en la calle producto de la colisión. Mientras era rodeado por personas que buscaban lincharlo, el vehículo apareció en el lugar para rescatarlo de una detención ciudadana.