Insólito video: Motochorro asaltó a mujer, chocó y huyó en pick up de camión en Santiago - Chilevisión

12/12/2025 13:37

Insólito video: Motochorro asaltó a mujer, chocó y huyó en pick up de camión en Santiago

Una insólita situación se vivió la mañana de este viernes en Santiago, en la intersección de Nataniel Cox con Padre Miguel de Olivares: Cámaras de testigos captaron el escape de un motochorro a bordo de la parte trasera de una camioneta tres cuartos. Todo comenzó cuando el delincuente chocó con un taxista tras asaltar a una mujer y quedó tendido en la calle producto de la colisión. Mientras era rodeado por personas que buscaban lincharlo, el vehículo apareció en el lugar para rescatarlo de una detención ciudadana.

