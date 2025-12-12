 Video de Kast fue ralentizado para que parezca que “quedó en blanco” durante un discurso - Chilevisión
Polémica por tour de compras de turistas argentinos: Vecinos acusan basura e incivilidades Video de Kast fue ralentizado para que parezca que "quedó en blanco" durante un discurso Liberan por error a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería entregó explicación e instruyó sumario Vallejo responde a Kast por relato de "Chile se cae a pedazos": "Una falta de respeto para el país" "Lo fueron a buscar a la casa": Familia de padre e hijo asesinados en Cabrero expuso teoría detrás del crimen
12/12/2025 15:45

Video de Kast fue ralentizado para que parezca que “quedó en blanco” durante un discurso

Publicaciones en redes sociales afirman que Kast se “quedó en blanco”cuando su teleprónter presentó fallas durante un discurso en Antofagasta. Pero el metraje ha sido editado.

Publicado por CHV Noticias La información es de Alianza Comprueba

El candidato José Antonio Kast se enfrentará a la oficialista Jeannette Jara en el balotaje presidencial del 14 de diciembre de 2025. En este contexto, publicaciones en redes sociales compartidas más de 2.500 veces desde el 10 de diciembre afirman que Kast se “quedó en blanco”cuando su teleprónter presentó fallas mientras daba un discurso en Antofagasta. Pero el metraje ha sido editado; en el video original, Kast sigue hablando e interactúa con el público durante el incidente.

“‘Como este será un discurso para la historia…’ El gran discurso de #JoseAntonioKast: pase y vea” o “¿Saben cómo se reconoce a un verdadero Estadista? Fácil: cuando el discurso no necesita PowerPoint ni teleprompter… solo basta con el corazón, la cabeza y un poquito de cerebro”, dicen los usuarios al compartir el video en Facebook, Instagram, TikTok y X

En el metraje de 50 segundos se observa a Kast quedarse callado después de que su teleprónter se apagará inesperadamente durante un discurso. 

“Muchas, muchas gracias… Tenemos un problema técnico, vamos a solucionarlo en un segundo. Como esto es un discurso que va a quedar para la historia, claramente no me lo sé de memoria… Eh, vamos a pedir, vamos a hablar ahora…” dice Kast durante el registro, que finaliza con el candidato sin pronunciar palabras y aplaudiendo.

Kast y Jara se enfrentarán a un balotaje tras haber triunfado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales

Aunque Jara venció a Kast en la elección del 16 de noviembre, las encuestas indican que este último podría ganar la segunda vuelta por una amplia mayoría al recabar apoyos de los otros candidatos opositores.

Sin embargo, es falso el video que muestra a Kast quedarse “en blanco” en un discurso. 

Una búsqueda inversa en Google de distintos fotogramas del metraje arrojó un video publicado en el canal de Kast en YouTube el 18 de agosto de 2025. De acuerdo a la descripción del video, este se realizó en Antofagasta cuando inició su campaña presidencial para la primera vuelta. 

Al minuto 36:54 del video original se le apaga el teleprónter a Kast en pleno discurso. En el instante, el candidato dice: “vamos a pedir ahí… Tenemos un problema técnico, vamos a solucionarlo en un segundo, que como esto es un discurso que va a quedar para la historia, claramente no me lo sé de memoria”, provocando risas en el público, detalle que no se escucha en el video viral. 

Luego, en el minuto 37:25, Kast dice: “y hay ciertas partes que uno quiere recordar, porque lamentablemente, la historia se repite” y vuelve a leer el monitor restaurado para seguir con su alocución. 

Esto significa que el incidente duró 31 segundos, en los cuales Kast no se quedó callado, sino que interactuó con la audiencia. 

Por otro lado, en el video viral, después de que Kast dice la frase “claramente no me lo sé de memoria”, el candidato improvisa diciendo: “eh, vamos a pedir… vamos a hablar ahora…” y se quedaría en silencio. 

Sin embargo, esta frase la emitió en el minuto 36:30 del metraje original, es decir, 24 segundos antes de que el teleprónter tuviera fallas. La oración completa de Kast es: “eh, vamos a pedir… vamos a hablar ahora del Chile que vivimos y que se va repitiendo en la historia”.

Por último, otro detalle que evidencia una edición en el video viral es que tiene sobrepuesto un audio de viento, dando la sensación de que el público está en silencio mientras Kast se quedaría callado, cuando en realidad la audiencia aplaudió.

AFP Factual ya ha verificado casos en los que se usan videos ralentizados para simular situaciones falsas relacionados con las elecciones chilenas de 2025.

Alianza Comprueba

Esta es una publicación original de la Alianza Comprueba  liderada por Mala Espina y  con colaboración de AFP Factual.

