La producción le advirtió: Inna Moll reveló detalles INÉDITOS tras polémico video en el Miss Universo - Chilevisión

 La producción le advirtió: Inna Moll reveló detalles INÉDITOS tras polémico video en el Miss Universo
12/12/2025 18:39

La producción le advirtió: Inna Moll reveló detalles INÉDITOS tras polémico video en el Miss Universo

"Yo no consumo, no le vi la maldad, lo analicé después, yo sabía que me había equivocado", señalí Inna, quien también analizó en extenso su desempeño en el Miss Universo 2025.

Publicado por CHV Noticias

Inna Moll es la nueva invitada de Podemos Hablar y este viernes se refirió en extenso a la polémica de la que fue protagonista durante el Miss Universo, a raíz de un video con un maquillador donde simulaba aspirar polvos para el rostro.

La Miss Chile reveló que incluso la producción del certamen de belleza le advirtió que debía tener cuidado porque podría haber una mala intención en su contra.

¿Qué dijo Inna Moll?

“La verdad, lo del video, yo sabía que me había equivocado", señaló Inna, quien además agregó: “Un maquillador tailandés me pide hacer un trend viral de TikTok. No me estoy justificando, sé que me equivoqué".

En esa misma línea, comentó: "Él me pidió ese trend. Yo tengo un problema que ya es interno mío: es aprender a decir que no con más fuerza y creo que eso es lo que aprendí. Yo no consumo, no le vi la maldad, lo analicé después, yo sabía que me había equivocado y tal vez una corona ya no iba a ser mía y eso ya era fuerte”.

Tras el incidente, Moll reveló que la organización del certamen de belleza la contactó para advertirle que creían que pudo existir una mala intención por parte del maquillador y le recomendaron que tuviera cuidado.

Respecto de su desempeño en el Miss Universo, Inna señaló: "Yo esperaba un Top 5, la verdad nunca se había visto antes, antes de Cecilia Bolocco que fue icónica, pero me hubiera encantado poder dar un Top 5, por eso trabajé tanto, no fue así".

"Yo estoy contenta. Un Top 12 entre 130 niñas es espectacular, pero fue un poquito triste al principio, pero después muy contenta”, concluyó.

Inna Moll estará presente en un nuevo capítulo de Podemos Hablar este viernes a las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión, su señal online y a través de la app MiCHVdonde también se referirá a la polémica con Patricia Maldonado y la defensa de su madre.

