“¿Te está amenazando?”: Adriana Barrientos expuso tenso momento entre Camilo Huerta y Miguel de la Fuente - Chilevisión

Según relató Adriana, ella presenció el momento en que Miguel de la Fuente llamó y envió insistentes mensajes a Camilo Huerta, quien no respondió.

Este viernes, Adriana Barrientos expuso un tenso momento entre Miguel de la Fuente y Camilo Huerta durante un evento de perfumería donde la panelista asistió.

Según su relato, horas antes de que Miguel de la Fuente se refiriera a los rumores de infidelidad entre Huerta y Valentina Roth, el dentista habría intentado comunicarse con el personal trainer de manera insistente.

¿Miguel de la Fuente llamó a Camilo Huerta?

“Yo estaba con Camilo Huerta ayer en el evento este organizado por la perfumería y de repente veo que empieza a sonar el teléfono de Camilo, él no contesta y empiezan a llegar mensajes de esos, uno tras otro mensaje”, expresó Adriana en el último capítulo de Zona de Estrellas.

En esa misma línea, relató: “De repente llego y le miro el teléfono y dice: 'Miguel de la Fuente'. Lo veo yo con mis ojos, decía Miguel de la Fuente y le digo: 'Camilo, Miguel de la Fuente ¿El marido de la Valentina Roth?' Sí, me dice, me está enviando mensajes”.

Al respecto, Adriana le contesta: “Pero amigo ¿Por qué te está enviando tantos mensajes el gallo? ¿Te está amenazando? ¿Qué onda el gallo? ¡Está super loco! Le dije, porque ¿Sabes qué? Era una cosa de mensaje, mensaje, mensaje, mensaje”.

“Y me dice Camilo: 'No, lo que está haciendo él es que está diciendo que él no tiene absolutamente nada que ver’, que él nunca dijo que había alguna clase de mensajes donde él señalaba que él había tenido un amorío, o un romance, o un affaire con Valentina”, reveló Adriana.

La situación dejó en shock a la panelista, quien muy molesta le dijo a Camilo: “Pero amigo ¿Tú me estás diciendo que Miguel está negando lo que yo escuché?”, y luego agregó: “Camilo, por favor yo escuché, el Hugo Valencia que está al lado mío, si quieres vamos a hablar con Hugo y él te va a confirmar lo mismo”.

“Le dije, por Dios, aquí está Mario, Marito yo de verdad estoy diciendo la verdad. Tú sabes como soy de derecha y de leal, estaba el audio lo escuche yo y además lo escuchó el Hugo”, insistió Barrientos.

Finalmente, Adriana reiteró que salía expuesto en el audio: “Decía que la Valentina lo estaba dejando pésimo cuando ella le había sido infiel con Camilo Huerta y además lo estaba dejando como mal padre y además a él lo maltrataba y además lo dejaba como una mala persona, era un audio donde la verdad era tratar de dejar mal a la Valentina”, cerró.