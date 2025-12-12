 Emiten aviso por temperaturas extremas en esta zona del país: 4 regiones afectadas - Chilevisión
12/12/2025 17:40

Emiten aviso por temperaturas extremas en esta zona del país: 4 regiones afectadas

Las regiones afectadas serán Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país para los próximos días.

Las regiones afectadas serán Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.

De acuerdo al organismo, la causa será un dorsal en altura, fenómeno que provocará que el aire descienda y se caliente, subiendo la temperatura en dicha zona del país.

Sobre 34°: Alerta por altas temperaturas en cuatro regiones de Chile

La Dirección Meteorológica de Chile indicó que los termómetros alcanzarán temperaturas extremas entre la tarde y noche del martes 16 de noviembre.

Región de Coquimbo

  • Litoral: entre 22° y 24°.
  • Cordillera Costa: entre 29° y 31°.
  • Precordillera y valles precordilleranos: entre 31° y 33°.

Región de Valparaíso

  • Litoral: entre 23° y 25°.
  • Cordillera Costa: entre 32° y 34°.

Región Metropolitana

  • Cordillera Costa: entre 31° y 33°.
  • Valle: entre 32° y 34°.

Región de O'Higgins

  • Cordillera Costa: entre 29° y 31°.

