Emiten aviso por temperaturas extremas en esta zona del país: 4 regiones afectadas - Chilevisión

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país para los próximos días.
Las regiones afectadas serán Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.
De acuerdo al organismo, la causa será un dorsal en altura, fenómeno que provocará que el aire descienda y se caliente, subiendo la temperatura en dicha zona del país.
La Dirección Meteorológica de Chile indicó que los termómetros alcanzarán temperaturas extremas entre la tarde y noche del martes 16 de noviembre.
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
Región Metropolitana
Región de O'Higgins