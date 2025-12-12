Elecciones 2025: ¿Quiénes deben votar este domingo 14 de diciembre? - Chilevisión

Este domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta presidencial en Chile. Acá te contamos quiénes pueden votar, en qué casos no se aplicarán sanciones por incumplimiento cívico y quiénes tienen voto asistido o preferencia en la fila.
Este domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta presidencial en Chile donde Jeannette Jara se enfrentará a José Antonio Kast y se elegirá al próximo jefe de Estado que ejercerá por el periodo 2026-2030.
El voto es obligatorio, lo que significa que todas las personas con domicilio dentro del país deben asistir y emitir su sufragio; sin embargo, el proceso también conlleva el derecho a ser asistidos de ser necesario y hay casos donde tendrán preferencia en la fila.
Este domingo 14 de diciembre deben votar obligatoriamente las personas con ciudadanía chilena, mayores de edad, sin pena aflictiva y que estén domiciliados. De no cumplir con su deber cívico se exponen a multas.
Por otro lado, los ciudadanos extranjeros que tienen derecho a voto pueden elegir si emitirán el sufragio y no tienen sanción en caso de incumplimiento.
Además, estos son los grupos de personas que tendrán preferencia en la fila dentro de sus locales de votación:
Asimismo, el voto asistido está disponible para todas las personas que lo requieran y no necesitan acreditar una discapacidad mediante credencial.
Finalmente, si necesitan ser asistidos deben estar acompañadas de alguien que tenga más de 18 años, el cual entrará a la urna y luego deberá registrarse en el acta de la mesa correspondiente.