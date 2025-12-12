 Elecciones 2025: ¿Quiénes deben votar este domingo 14 de diciembre? - Chilevisión
12/12/2025 21:55

Elecciones 2025: ¿Quiénes deben votar este domingo 14 de diciembre?

Este domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta presidencial en Chile. Acá te contamos quiénes pueden votar, en qué casos no se aplicarán sanciones por incumplimiento cívico y quiénes tienen voto asistido o preferencia en la fila.

Este domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta presidencial en Chile donde Jeannette Jara se enfrentará a José Antonio Kast y se elegirá al próximo jefe de Estado que ejercerá por el periodo 2026-2030.

El voto es obligatorio, lo que significa que todas las personas con domicilio dentro del país deben asistir y emitir su sufragio; sin embargo, el proceso también conlleva el derecho a ser asistidos de ser necesario y hay casos donde tendrán preferencia en la fila.

¿Quiénes deben votar este domingo 14 de diciembre?

Este domingo 14 de diciembre deben votar obligatoriamente las personas con ciudadanía chilena, mayores de edad, sin pena aflictiva y que estén domiciliados. De no cumplir con su deber cívico se exponen a multas.

Por otro lado, los ciudadanos extranjeros que tienen derecho a voto pueden elegir si emitirán el sufragio y no tienen sanción en caso de incumplimiento.

Además, estos son los grupos de personas que tendrán preferencia en la fila dentro de sus locales de votación: 

  • Personas con discapacidad.
  • Adultos mayores.
  • Embarazadas.
  • Cuidadoras (deben portar su respectiva credencial).

Asimismo, el voto asistido está disponible para todas las personas que lo requieran y no necesitan acreditar una discapacidad mediante credencial.

Finalmente, si necesitan ser asistidos deben estar acompañadas de alguien que tenga más de 18 años, el cual entrará a la urna y luego deberá registrarse en el acta de la mesa correspondiente.

