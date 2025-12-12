 Metro anuncia cambio de horario y viajes gratis para este domingo 14 de diciembre por Elecciones 2025 - Chilevisión
12/12/2025 13:26

Metro anuncia cambio de horario y viajes gratis para este domingo 14 de diciembre por Elecciones 2025

El tren subterráneo adelantó el horario de apertura en el servicio de todas las estaciones de la red y tendrá viajes costo $0 durante toda la jornada electoral.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Metro de Santiago anunció la extensión horaria de funcionamiento para el próximo domingo 14 de diciembre por la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025.

Para facilitar el desplazamiento de vocales de mesa y los votantes por toda la capital, el tren subterráneo dispuso un horario especial durante toda la jornada electoral. 

Metro de Santiago extiende horario por Elecciones 2025

El domingo 14 de diciembre todas las líneas del Metro comenzarán a funcionar desde las 7:00 de la mañana y permanecerán abiertas hasta las 23:00 horas

Durante la jornada el transporte será completamente gratuito, pero de todas formas hay que validar con la Bip! o QR en el torniquete con costo $0.

Como alternativa complementaria para el desplazamiento a los locales de votación, Metro también anunció que estará permitido el ingreso de bicicletas a todas las estaciones de la red. 

¿Cuál es el horario para votar?

De acuerdo a la indicación del Servicio Electoral (Servel) el horario para realizar la votación para elegir al próximo presidente de Chile es entre las 8:00 y las 18:00 horas de este domingo

Eso sí, hay que considerar que en el caso de que haya gente esperando en la fila de su local al momento de cierre, este se debe hacer una vez que todos los votantes hayan realizado el sufragio.  

