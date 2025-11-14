Metro de Santiago tendrá nuevo horario el miércoles 19: Estas estaciones funcionarán hasta más tarde - Chilevisión

Estaciones de dos líneas del tren subterráneo operarán hasta más tarde la próxima semana.

Metro de Santiago anunció la extensión del horario de funcionamiento para el próximo miércoles 19 de noviembre por el concierto de Oasis.

La banda británica se presentará en el Estadio Nacional en el marco de la gira Oasis Live '25.

Las redes sociales del tren subterráneo informaron la extensión del horario hasta las 00:30 horas en dos líneas de la red.

El objetivo es facilitar el retorno de los espectadores que asistan al evento que se desarrollará en el recinto de Nuñoa hasta distintas partes de la capital.

Las estaciones que funcionarán hasta más tarde serán: