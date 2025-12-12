 Ofrecen 1.500 becas gratuitas de capacitación digital: Cómo postular y quiénes pueden acceder - Chilevisión
12/12/2025 10:42

Ofrecen 1.500 becas gratuitas de capacitación digital: Cómo postular y quiénes pueden acceder

Becas NODO es el nombre del programa nacional que busca impulsar el talento digital, aumentar la empleabilidad y fortalecer la productividad empresarial. Conoce los detalles acá.

Publicado por CHV Noticias

Se abrieron los cupos para participar de una de las 1.500 becas gratuitas de capacitacón digital de NODO, una alianza para enfrentar la brecha digital en la población de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI), el OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción (OTIC CChC) y Desafío Latam.

Se trata de un programa nacional que busca impulsar el talento digital, aumentar la empleabilidad y fortalecer la productividad empresarial a través de capacitación tecnológica a gran escala.

1.500 becas gratuitas para formación digital

NODO es un ecosistema de formación tecnológica diseñado para reducir la brecha digital en Chile.

Su objetivo principal es desarrollar habilidades digitales en personas y trabajadores, e impulsar la modernización de empresas mediante tecnologías emergentes.

La iniciativa implementará 1.500 becas de formación, que permitirán capacitarse en áreas clave para la economía digital, entre ellas:

  • Inteligencia artificial aplicada
  • Alfabetización digital
  • Ciberseguridad
  • Análisis de datos
  • Emprendimiento digital
  • Automatización de procesos
  • Talleres complementarios según demanda del programa

Requisitos para postular a becas NODO

  • Ser mayor de 18 años
  • Acceso a computador con internet
  • Compromiso de asistencia y participación
  • Dedicación de 6-8 horas semanales
  • No se requieren conocimientos previos

¿Cómo postular a las becas NODO?

Las postulaciones para las becas NODO estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2025.

Para postular, debes seguir las siguientes instrucciones:

  • Accede al sitio oficial del programa.
  • Completa el formulario con datos personales, franja horaria en que te acomodan más las clases online y grupo de interés al que perteneces, entre otros aspectos.
  • Presiona la opción "¡Inscríbete!".
  • El equipo del programa se contactará contigo.

