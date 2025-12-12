¿Indirecta para Camila Andrade? La potente frase de Carla Jara tras reencontrarse con Faloon - Chilevisión

A través de Instagram, la comunicadora publicó un video junto a la actual participante de Fiebre de Baile. "Siempre real hasta el fin del mundo", señaló en el registro.

Carla Jara sorprendió este viernes con la publicación de un video en redes sociales, donde aparece en compañía de Faloon Larraguibel.

A través de Instagram, la comunicadora compartió un registro de su reencuentro con la actual participante de Fiebre de Baile en un evento.

Sin embargo, lo más llamativo de toda esta reunión fueron las palabras que usó Jara para referirse a Larraguibel.

"Miren con quién me encontré, regia oficial. La única leal, la única fiel, siempre real hasta el fin del mundo", expresó Carla.

Al cierre del video, la exMekano dijo la frase "hermanitas vampiras", haciendo referencia a la teleserie Vampiras (CHV, 2011), en la que ambas fueron protagonistas.

La llamativa frase de Carla Jara tras reencuentro con Faloon Larraguibel

Algunos usuarios aseguran que este video de Carla Jara y Faloon Larraguibel sería una indirecta a Camila Andrade, con quien a la exYingo le tocó hacer dupla esta semana en Fiebre de Baile.

Luego de bailar juntas, ambas participantes transparentaron que "no hay onda" entre ellas. Incluso, Larraguibel fue más allá y reveló la razón de esta distancia.

"Yo soy amiga de Carla Jara", declaró en entrevista con la cuenta Tiomichi.cl, recordando la polémica relación entre Andrade y Francisco Kaminski, exesposo de Jara.

Mira el video acá: