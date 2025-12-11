 Presidente Boric decretó duelo nacional este viernes 12 de diciembre tras muerte de Gonzalo Díaz - Chilevisión
Minuto a minuto
Presidente Boric decretó duelo nacional este viernes 12 de diciembre tras muerte de Gonzalo Díaz Actualizan estado de salud de guardias atropellados en supermercado de Puerto Montt Muerte de Damián Machuca: Solicitan exhumar restos de joven bombero por inconsistencias en informe técnico “Justo pasó”: Así fue la emocionante historia que conectó la frontera de Venezuela y Colombia con Rancagua Se cierra investigación contra exsubsecretario Monsalve y Fiscalía tiene 10 días para presentar acusación
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/12/2025 22:57

Presidente Boric decretó duelo nacional este viernes 12 de diciembre tras muerte de Gonzalo Díaz

Gonzalo Díaz Cuevas murió a los 78 años y fue Premio Nacional de las Artes Plásticas en el año 2003.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, a los 78 años, murió Gonzalo Díaz Cuevas, artista chileno que fue ganador del Premio Nacional de las Artes Plásticas en el año 2003 y el presidente Gabriel Boric decretó duelo nacional.

El mandatario escribió un texto en redes sociales donde reconoció la carrera de Díaz y también envió las condolencias a su familia y círculo cercano.

A los 78 años murió Gonzalo Díaz

"Nos deja Gonzalo Díaz, tremendo artista nacional, Premio Nacional de Artes Plásticas, defensor de los derechos humanos, referente del arte conceptual y académico de la Universidad de Chile, donde formó hasta sus últimos días a decenas de generaciones de artistas", expresó el presidente a través de X.

En esa misma línea, agregó: "Por su invaluable aporte a la cultura de nuestro país, he decidido decretar duelo oficial este viernes 12 de diciembre. Un fuerte abrazo y mis sinceras condolencias a su familia, amigos, amigas, estudiantes, seres queridos y los artistas de Chile".

La noticia de la muerte de Gonzalo Díaz fue confirmada esta tarde por la Universidad de Chile, quienes no entregaron mayores detalles sobre el deceso y escribieron: "La comunidad universitaria y el país despiden con pesar al maestro Gonzalo Díaz Cuevas, artista visual, egresado y académico de la Facultad de Artes".

Finalmente, concluyeron que el Premio Nacional de Artes Plásticas que recibió fue "en honor a su obra conceptual, desafiante, audaz y monumental".

Revisa las publicaciones en X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elección 2025: ¿Cuál es la multa por no asistir a votar este domingo?

Lo último

Lo más visto

¿Lluvia y tormenta eléctrica en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

Se están empezando a formar nubes que podrían dejar precipitaciones y tormentas eléctricas en la zona central del país.

11/12/2025

Conmoción en Talca: Hombre roció parafina y prendió fuego a su padre adulto mayor

Según los primeros antecedentes, el individuo ingresó al domicilio donde roció con parafina a la víctima para luego encender fuego y darse a la fuga.

11/12/2025

Maduro sube el tono y lanza desafiante mensaje: “Partirle los dientes al imperio norteamericano...”

El presidente venezolanio mostró un tono distinto a lo que habían sido sus declaraciones anteriores en el marco de la tensión que existe con Estados Unidos.

11/12/2025

Elección 2025: ¿Cuál es la multa por no asistir a votar este domingo?

En caso de no concurrir a cumplir con el deber cívico en esta segunda vuelta, los ciudadanos serán multados económicamente.

11/12/2025