Presidente Boric decretó duelo nacional este viernes 12 de diciembre tras muerte de Gonzalo Díaz - Chilevisión

Este jueves, a los 78 años, murió Gonzalo Díaz Cuevas, artista chileno que fue ganador del Premio Nacional de las Artes Plásticas en el año 2003 y el presidente Gabriel Boric decretó duelo nacional.

El mandatario escribió un texto en redes sociales donde reconoció la carrera de Díaz y también envió las condolencias a su familia y círculo cercano.

"Nos deja Gonzalo Díaz, tremendo artista nacional, Premio Nacional de Artes Plásticas, defensor de los derechos humanos, referente del arte conceptual y académico de la Universidad de Chile, donde formó hasta sus últimos días a decenas de generaciones de artistas", expresó el presidente a través de X.

En esa misma línea, agregó: "Por su invaluable aporte a la cultura de nuestro país, he decidido decretar duelo oficial este viernes 12 de diciembre. Un fuerte abrazo y mis sinceras condolencias a su familia, amigos, amigas, estudiantes, seres queridos y los artistas de Chile".

La noticia de la muerte de Gonzalo Díaz fue confirmada esta tarde por la Universidad de Chile, quienes no entregaron mayores detalles sobre el deceso y escribieron: "La comunidad universitaria y el país despiden con pesar al maestro Gonzalo Díaz Cuevas, artista visual, egresado y académico de la Facultad de Artes".

Finalmente, concluyeron que el Premio Nacional de Artes Plásticas que recibió fue "en honor a su obra conceptual, desafiante, audaz y monumental".

