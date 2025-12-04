“Hola, señor Boric”: Niño regaló al presidente con carta escrita a mano en inauguración de jardín infantil - Chilevisión

En el mensaje compartido por el propio mandatario, el pequeño le agradeció al jefe de Estado por los proyectos realizados en la comuna de Lo Espejo.

Durante la inauguración del nuevo Jardín Infantil Augusto D’Halmar en la comuna de Lo Espejo, el presidente Gabriel Boric recibió una carta de uno de los niños del establecimiento.

Al ingresar al recinto, el mandatario recibió una nota escrita a mano por uno de los pequeños que asisten al jardín, quienes lo saludaron y compartieron unos minutos con él.

El mensaje del pequeño decía: “Hola, señor Boric, con esta carta quiero agradecer por todos los proyectos que ha realizado en nuestra comuna de Lo Espejo”.

"Estos son espacios seguros en donde las madres y los padres pueden confiar, porque es muy difícil dejar a tu guagüita en manos de otra persona y no verlo en un par de horas", señaló el mandatario durante el punto de prensa.

Más tarde, el jefe de Estado compartió el registro en sus redes sociales, acompañándolo con el mensaje: “Seguimos fortaleciendo la Educación Pública en todos los niveles”.

Mira la carta a continuación: