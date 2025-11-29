Teletón 2025: Estas fueron las tres donaciones del Pdte. Boric para la Lucatón - Chilevisión

El presidente Gabriel Boric participó de las primeras horas de la Teletón 2025 tras realizar llamativas donaciones para la tradicional subasta benéfica conocida como Lucatón.
El mandatario abrió su participación con humor, asegurando que pudo haber entregado su “cassette pirata de 'Mi vida sin tu amor' del 99' de Cristian Castro”, aunque bromeó con que no lo hizo precisamente por ser pirata.
Estas fueron las tres donaciones del Pdte. Boric para la Lucatón 2025
El aporte más destacado fue una pelota retro autografiada por Fernando Zampedri, capitán de Universidad Católica. Hincha cruzado declarado, Boric recordó: “Me regaló esta pelota dedicada, así que quiero ponerla a disposición de la Teletón”.
El periodista Jorge Gómez, “Pelotazo”, celebró el gesto presidencial: "Aprovecho de agradecerle públicamente a nombre de la Teletón porque usted fue el primer presidente que decidió donarle regalos a la Lucatón. Espero que esto sea algo que se mantenga en el futuro. Así que muchas gracias".
Pero las donaciones no quedaron ahí. El presidente también entregó “El Libro Mayor de Violeta Parra", un relato biográfico y testimonial escrito por Isabel Parra.
Al presentarlo, destacó: "es de otra cantante, de una cantante que recogió todas las tradiciones hermosas de Chile (...) es un libro precioso, así que también lo dediqué para que también se pueda subastar".
Para finalizar, el Presidente sumó un último objeto icónico: La chaqueta que usó Emanuel en el Festival de Viña de 1992, prenda que él mismo había adquirido en la Lucatón anterior.
“El año pasado la gané en la Lucatón (...) así que ahora también para que siga aportando esta chaqueta, la sigamos exprimiendo", afirmó.
