Teletón 2025: ¿Cuánto dinero se ha reunido y cuánto falta para llegar a la meta? - Chilevisión

La Teletón 2025 avanza con nuevas actualizaciones del monto recaudado, mientras el país sigue atento a cuánto falta para alcanzar la meta de este año.

La Teletón 2025 sigue en marcha con una nueva jornada solidaria. La campaña comenzó la noche del viernes 28 de noviembre, con presentaciones de artistas como Cristián Castro, Yuri, Emmanuel, Lucero y Mijares. Como cada año, la meta es reunir fondos para apoyar el funcionamiento de los institutos de rehabilitación a lo largo del país. ¿Cuántos millones se han juntado hasta el momento?

El cómputo más reciente asciende a $8.067.101.602 (ocho mil sesenta y siete millones ciento un mil seiscientos dos pesos), cifra que se actualiza constantemente y puede revisarse en la página oficial de la Teletón.

La meta a la que pretende llegar Teletón este 2025 es de $40.502.617.946 (cuarenta mil quinientos dos millones seiscientos diecisiete mil novecientos cuarenta y seis pesos).

Este monto es muy superior al del año pasado, el cual se superó y cuya cifra ascendía a $38.044.459.976 (treinta y ocho mil cuarenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta y seis pesos).

Sigue aquí la Teletón EN VIVO: