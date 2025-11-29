 Teletón 2025: Emotiva aparición de Teresita Reyes en escenas grabadas con niños de la Teletón - Chilevisión
Minuto a minuto
Panel Ciudadano UDD: Así cambiaron las preferencias para la segunda vuelta presidencial Teletón 2025: Estas fueron las tres donaciones del Pdte. Boric para la Lucatón Teletón 2025: ¿Cuánto dinero se ha reunido y cuánto falta para llegar a la meta? Senapred levanta Alerta Roja por incendio forestal tras caída de un rayo en Futaleufú Caso jardín infantil de Tiltil: Familiares exigen saber qué fármaco le suministraron a los niños
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/11/2025 08:08

Teletón 2025: Emotiva aparición de Teresita Reyes en escenas grabadas con niños de la Teletón

La Teletón recordó a Teresita Reyes mostrando parte de “Corriendo las Olas”, una de sus últimas películas realizada con niños de la Fundación.

Publicado por CHV Noticias

Teresita Reyes volvió a la pantalla durante la madrugada de este sábado en la Teletón, a través de un homenaje que mostró su participación en una película realizada junto a niños de los centros de rehabilitación.

La actriz, fallecida en mayo pasado, formó parte del largometraje “Corriendo las Olas”, producción inspirada en una historia real y en la que dejó uno de sus últimos trabajos.

El largometraje "sigue a un grupo de jóvenes con diversas discapacidades que sueñan con surfear, desafiando no solo al mar, sino también a los miedos propios y ajenos".

La cinta, protagonizada por niños de la Fundación Teletón, incluye en su elenco a Renato Munster, Katty Kowaleczko, Jaime Azócar y la recordada Teresita Reyes.

"Era muy cercana"

En esa línea, uno de los jóvenes que participaron en la película destacó la calidez y cercanía que mostró la fallecida actriz durante las grabaciones.

"Teresita, que en paz descanse, les contaba muchas historias, ella era muy cercana. Conversábamos y era como que nos conociéramos de mucho tiempo", aseguró.

Revisa el cortometraje a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Teletón 2025: Conoce quiénes son los HUMORISTAS confirmados para la cruzada solidaria

Lo último

Lo más visto

Teletón 2025: ¿Cuánto dinero se ha reunido y cuánto falta para llegar a la meta?

La Teletón 2025 avanza con nuevas actualizaciones del monto recaudado, mientras el país sigue atento a cuánto falta para alcanzar la meta de este año.

29/11/2025

Panel Ciudadano UDD: Así cambiaron las preferencias para la segunda vuelta presidencial

José Antonio Kast se encuentra en el primer lugar de las preferencias con un 50%, mientras que Jeannette Jara alcanza un 34%.

29/11/2025

“Me van a comenzar...”: Naya Fácil se realizó el test del VIH y este fue el resultado

La influencer se realizó un chequeo completo para asegurarse de que se encuentra en buen estado de salud y luego arremetió en duros términos hacia las personas que la critican.

28/11/2025

“Les pido mil disculpas”: Importante artista canceló su presentación en Teletón 2025 por problemas de salud

"Tengo que escuchar a mi cuerpo y retomar próximamente", señaló la cantante quien además aseguró que "en mi carrera rara vez he suspendido un show por mi cuenta" y reiteró su apoyo a la cruzada solidaria.

28/11/2025