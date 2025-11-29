Teletón 2025: Emotiva aparición de Teresita Reyes en escenas grabadas con niños de la Teletón - Chilevisión

La Teletón recordó a Teresita Reyes mostrando parte de “Corriendo las Olas”, una de sus últimas películas realizada con niños de la Fundación.

Teresita Reyes volvió a la pantalla durante la madrugada de este sábado en la Teletón, a través de un homenaje que mostró su participación en una película realizada junto a niños de los centros de rehabilitación.

La actriz, fallecida en mayo pasado, formó parte del largometraje “Corriendo las Olas”, producción inspirada en una historia real y en la que dejó uno de sus últimos trabajos.

El largometraje "sigue a un grupo de jóvenes con diversas discapacidades que sueñan con surfear, desafiando no solo al mar, sino también a los miedos propios y ajenos".

La cinta, protagonizada por niños de la Fundación Teletón, incluye en su elenco a Renato Munster, Katty Kowaleczko, Jaime Azócar y la recordada Teresita Reyes.

"Era muy cercana"

En esa línea, uno de los jóvenes que participaron en la película destacó la calidez y cercanía que mostró la fallecida actriz durante las grabaciones.

"Teresita, que en paz descanse, les contaba muchas historias, ella era muy cercana. Conversábamos y era como que nos conociéramos de mucho tiempo", aseguró.