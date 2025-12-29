“¿Por qué a mí?”: Naya Fácil tuvo que pedir disculpas tras controversial broma por el Día de los Inocentes - Chilevisión

La influencer tuvo que salir a aclarar el hecho y de pasó aprovechó de promocionar la rifa de su camioneta, lo que causó revuelo en redes sociales.

Este domingo Naya Fácil alertó a sus seguidores de Instagram con una broma del Día de los Inocentes en la que utilizó Inteligencia Artificial para hacer creer al público que había chocado su camioneta.

El vehículo será rifado próximamente, por lo que la publicación alertó a los internautas, quienes incluso preguntaron a Cecilia Gutiérrez qué estaba pasando y la periodista tuvo que salir a aclarar la situación.

¿Qué broma hizo Naya Fácil?

Naya Fácil publicó una fotografía de la camioneta marca Chevrolet, modelo Suburban en su cuenta de Instagram, con la parte delantera completamente destrozada y escribió: "C... no te creo ¿Por qué a mí?", junto a emojis de caritas llorando.

La situación alertó a los seguidores de la influencer por el estado en que se encontraba el vehículo, sumado a que se iba a rifar pronto; sin embargo, la imagen fue creada con Inteligencia Artificial y minutos más tarde publicó otra historia donde promociona la rifa.

Debido a la alta cantidad de comentarios, Naya aclaró: "Perdón, mis facilines, y yo estoy por aquí. Perdón. Yo sé que se preocuparon y a mis amigos también. Gracias a todos los que se preocuparon, pero es que tenía que hacer una broma más porque la otra sentí que ya no era tan creíble".

En esa misma línea, agregó: "Está bien la Suburban. Estamos bien. Yo y mis ideas ¿No?"; sin embargo, no todos los seguidores prestaron atención al resto de las publicaciones de la influencer, por lo que comenzaron a preguntar en masa a Cecilia Gutiérrez qué es lo que estaba pasando.

Es por ello que la periodista salió al paso y aclaró: "Para los que están preocupados por Naya y la historia que subió de su auto accidentado, es una broma del Día de los Inocentes ¡Así que ella está bien!".

Cabe destacar que horas antes, Naya ya había hecho una broma por el Día de los Inocentes, donde aseguraba haber retomado una relación amorosa con su expareja, pero las personas no creyeron, por lo que decidió recurrir a esta segunda broma.

Revisa las publicaciones de Instagram: