“Tengo un problema con el alcohol”: Naya Fácil quedó en shock tras ver grabación de su cumpleaños - Chilevisión

La influencer aseguró que no volverá a consumir alcohol y ha buscado tratamientos para superar esta adicción.

Naya Fácil se sinceró con sus seguidores en redes sociales, tras comentar que pudo ver la grabación de su fiesta de cumpleaños y quedó en shock luego verse bajo los efectos del alcohol.

Recientemente, la influencer admitió tener un problema con el consumo de bebidas alcohólicas e incluso comenzó a evaluar distintos tipos de tratamiento a esta adicción.

¿Qué dijo Naya Fácil?

La influencer contrató a una persona para que grabara toda la celebración de cumpleaños y luego lo editara para posteriormente subirlo a su cuenta de Youtube, como ocurre todos los años.

En ese contexto, Naya vio el resultado final y comentó: “Estoy tan avergonzada que hasta estoy dudando de subir este cumpleaños (...) Nunca me había visto así y que bueno verme así para reflexionar".

Además, hizo un mea culpa y reconoció que "yo cuando bebía pensaba que yo la estaba pasando bien (...) nadie lo pasa bien", y en esa misma línea, comentó que este video "para mí es el más fuerte de todos. Siento que estoy demasiado ebria en algunas partes".

La influencer admitió que no recuerda muchos de los momentos que ocurrieron en su cumpleaños y confirmó que la grabación no tendrá mayor edición: “Fue parte de mi vida ser así y quiero verme en unos años más y mirar para atrás (...) no me quiero volver a ver así nunca más”.

“Acabo de ver a alguien en un video que no soy yo y estoy en shock de ver lo que el alcohol puede hacer en mí”, dijo Naya Fácil , quien también aseguró que no pedirá disculpas por lo que aparece en la grabación.

Respecto de las razones, la influencer explicó: “Toda mi vida me he basado en disculpas. Esta es la primera vez que no le voy a pedir disculpas absolutamente a nadie porque ya es hora de cambiar, quiero hacer un acto de que cambié esto en mí”.

“Creo que una cosa que tenemos las personas alcohólicas (...) es eso es el círculo vicioso de mandarte una c... pedir disculpas y toda la vida así y no está el cambio”, reflexionó admitiendo que: “Claramente tengo un problema con el alcohol, lo van a ver ustedes ahí en el video”.

Finalmente, la influencer comentó que se encuentra evaluando distintas opciones para tratar este problema y concluyó: " Bebí demasiado, no pase casi ningún día lúcida. Me da muchísima vergüenza”, cerró.

