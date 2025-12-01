 “No corresponde”: Naya Fácil expuso y encaró EN VIVO a corredora de propiedades que filtró su número - Chilevisión
Minuto a minuto
Chile y Perú tuvieron reunión clave por crisis fronteriza: Esto pasará con los migrantes “Iba a cruzar la calle”: Madre de menor que salió de jardín y caminó descalzo en Valdivia rompe el silencio Tras llamado del PDG a votar nulo: Candidatos presidenciales luchan por los votos del electorado de Parisi Funcionario municipal acusado de chocar ebrio se dio a la fuga y se pasó una luz roja Incendio afecta histórico edificio de local comercial en cercanías de Plaza de Armas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/12/2025 22:29

“No corresponde”: Naya Fácil expuso y encaró EN VIVO a corredora de propiedades que filtró su número

La influencer comenzó a recibir llamados de una persona que le pedía bajar de su departamento para tomarse una foto.

Publicado por CHV Noticias

Naya Fácil impactó a sus seguidores este fin de semana, tras exponer a una corredora de propiedades que filtró su número de teléfono a una conocida, lo que generó que esta última llamara constantemente a la influencer para pedirle una foto.

Naya conocía a esta corredora de propiedades porque había agendado una visita por Reñaca con ella, previo a la compra de su departamento actual y la situación generó un gran conflicto que sus seguidores presenciaron en vivo.

Naya Fácil expuso a corredora de propiedades

"Desde ayer me están hablando a mi WhatsApp personal", comenzó diciendo Naya en su cuenta de Instagram y explicó que esta persona la llamaba para pedirle que bajara de su departamento a sacarse fotos con ella.

La influencer increpó a la mujer y le exigió saber el nombre de quién le había dado su número. Al respecto, ella expuso que se trataba de una conocida de ella, corredora de propiedades: "Es super poco profesional. No corresponde que esté dando mi número a cualquier persona", expresó Naya evidentemente molesta.

La influencer llamó en vivo a la corredora de propiedades para encararla por filtrar su número: "No sé quién es", aseguró la involucrada, lo que desató la furia de la mujer que la delató.

"¡¿Cómo no me va a conocer si soy una persona que carretea con ella casi todos los fines de semana?! ¡La puedo llamar adelante tuyo!", expresó por teléfono, y luego agregó: "Bueno, en realidad me voy super desilucionada de las dos".

La confesión dejó en shock a la influencer quien le respondió: "¿De las dos? Discúlpame, pero yo siempre salgo a sacarme fotos con mis facilines", a lo que la mujer argumentó que es paciente oncológica: "Sí, pero yo no te habia podido ver nunca porque yo paso todo el tiempo en la clínica".

"Te traía hasta un regalo, de hecho tengo muchos amigos en la tele y nunca jamás me han contestado así", argumentó la persona, a lo que Naya sentenció: "Bueno, pero no corresponde que me llames. Es privacidad también".

La mujer le pidió a Naya bajar de su departamento para llamar a la corredora de propiedades y demostrarle que sí se conocían. Naya Fácil accedió y en vivo mostró a la mujer diciendo: "¡Yo venia para acá a sacarme una foto no más, mira la c... tan grande!".

Finalmente, esta persona logró demostrar que sí conocía a la corredora de propiedades, le mostró conversaciones y llamadas, por lo que la influencer y empresaria expuso la identidad de la mujer y criticó que haya filtrado su número sin consentimiento.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Lo último

Lo más visto

Madre de reo decapitado en Concepción demandó al Estado y exige casi $300 millones

Vincent González Aguirre fue asesinado por su compañero de celda Diego Valdés San Martín el pasado 9 de diciembre de 2024.

01/12/2025

Tensión en la frontera: Reportan incidentes entre migrantes y policía peruana

En medio de ese contexto, en su intento por dejar nuestro país, migrantes indocumentados empujaron y forcejaron con la policía peruana.

01/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en 13 comunas de Santiago este martes 2 de diciembre

Recoleta, Independencia, Renca, Quinta Normal, Providencia, Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, Santiago, Cerrillos, Lo Espejo, Maipú y La Florida serán las comunas afectadas.

01/12/2025

Fueron casi 20 disparos: Un muerto y un herido dejó una balacera en Lo Espejo

Se investiga ajuste de cuentas, donde la persona lesionada sería un vecino que no tendría nada que ver en el asunto.

01/12/2025