Lo está rifando: Esto cuesta llenar el estanque del lujoso auto de Naya Fácil - Chilevisión

La influencer se encuentra rifando su Chevrolet Suburban entre sus seguidores, quienes tienen hasta enero para participar del sorteo.

Naya Fácil dio un importante paso y esta semana sorprendió con el anuncio de la compra de un departamento con vista al mar.

Pero, junto con adquirir una nueva propiedad, la influencer también se está despidiendo de un lujosa vehículo.

Se trata de un auto Chevrolet Suburban, el cual está rifando entre sus seguidores a un precio de $3500 pesos el ticket. El sorteo se realizará la primera semana de enero de 2026.

¿Cuánto cuesta llenar el estanque del auto de Naya Fácil?

El auto es completamente color rosado y según comentó la influencer, se trata de un laminado que se puede retirar en caso de que alguien quiera quedarse con el negro original.

Naya Fácil detalló que además tiene otras comodidades como “un sistema de seguridad súper bueno, anti encerronas”.

Por otra parte, la exreina del Festival de Viña del Mar entregó un llamativo dato sobre el costo para mantener mensualmente el lujoso auto, pues contó que “se llena con $120.000”.