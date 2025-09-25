Naya Fácil respondió a acusaciones de robo en Japón tras video: “Lo que faltaba que inventaran” - Chilevisión

La influencer ha visitado diferentes países de Asia y actualmente está en Japón. Sin embargo, en este último ocurrió un hecho que ha generado varias reacciones entre los usuarios de redes sociales.

Naya Fácil respondió este jueves a las críticas que surgieron en redes sociales tras la viralización de un video publicado por ella.

La influencer está cumpliendo su sueño de conocer la cultura asiática, visitando países como Corea del Sur y Japón. Sin embargo, en este último ocurrió un hecho que ha generado varias reacciones entre los usuarios.

En una de sus historias en Instagram, aparecía corriendo junto a su hermana. Luego, remueven un letrero comercial ubicado en la calle.

“Naya fácil y su hermana robando en Japón, se fueron sin pagar del restaurant y luego robaron unos afiches de otro lugar”, llegó a afirmar una usuaria en X, adjuntando el video de 30 segundos.

Naya fácil y su hermana robando en Japón, se fueron sin pagar del restaurant y luego robaron unos afiches de otro lugar. pic.twitter.com/Iy1uowrW3W — Shady Princess (@shaddyprincesss) September 25, 2025

Naya Fácil respondió a acusaciones de robo en Japón

La creadora de contenidos salió al paso de los cuestionamientos que generó este registro y descartó que estuviera cometiendo actos ilícitos.

"Cosas que inventan de mí, parte número 827383839", escribió en una reciente publicación.

En esa misma línea, expresó: "Lo que faltaba que inventaran. Han inventado tantas cosas de mí que ya solo me río, nos vemos en Canadá entonces".

"Y los comentarios peor jajaja se creen todo. Bueno que en Facebook son puros viejos y viejas, jajaja no cachan ni una", arremetió.

Finalmente, publicó una selfie desde su habitación. "Me gusta que inventen jajaja así la gente se lo cree. Ahora somos lanza internachional", remató.