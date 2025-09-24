 VIDEOS | Naya Fácil vive potente choque cultural en Japón y lo compara con Chile - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Padre lo enfrentó: Revelan registro clave del femicidio de joven de 21 años en Santiago Mató a pareja, atacó al padre y se lanzó por el balcón: La trágica noche del femicidio en Santiago Emergencia en Metro de Santiago obligó suspensión de estaciones en Línea 1: Servicio fue normalizado Candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: Así ha reaccionado la oposición en Chile Comando de Jeannette Jara responde a críticas de “demora” en entrega de programa: Anunciaron fecha
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/09/2025 11:37

VIDEOS | Naya Fácil reacciona a primer choque cultural en Japón y lo compara con Chile

Desde cómo se manejan los automóviles, hasta como se camina por la calle, Naya dejó en evidencia que la cultura en Japón es muy distinta a lo que ella acostumbra y reveló los principales desafíos.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este miércoles, Naya Fácil llegó a Japón y vivió un choque cultural a pesar de haber estado durante una semana en Corea del Sur.

La influencer comparó Japón con nuestro país y quedó sorprendida al darse cuenta de que tenía que aprender a comer con palillos o que existen normas sociales completamente opuestas.

Naya Fácil vivió choque cultural en Japón

"Manejan al lado derecho", fue la primera observación de Naya al aterrizar en Japón y luego agregó: "Acá se camina por el lado izquierdo y ellos pasan por la derecha (la gente que viene por el sentido contrario)".

La influencer mostró parte del recorrido por la ciudad de Kyoto, la cual comparó con la comuna de Providencia: "Miren acá es como donde me hago las uñas en el drug store", indicó.

Por otra parte, Naya dejó en evidencia que en dicho lugar hay 27 grados de temperatura y comparó: "Hace mucho calor acá, es como Santiago en verano, así".

Sin embargo, el mayor de los choques culturales llegó a la hora del almuerzo: "¿Me estás que tendré que comer arroz con palos? jajajajá y el hambre es real (...) y miren, no te pasan tenedores voy a tener que comer el arroz así chiquillos, voy a terminar quizás cuando".

A pesar de que le enseñaron, a Naya le costó aprender la técnica de los palillos y cuando salieron del lugar concluyó: "La escalera mecánica es por la izquierda, todo por la izquierda (...) ¡Aquí es todo al revés!".

Revisa las historias de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cesantes recibirán hasta 4 bonos y beneficios sin postular: Revisa los requisitos para acceder

Lo último

Lo más visto

“Se burló de mí”: Paula Pavic desmintió versión de Chino Ríos sobre compra de Tesla para su hija

La emprendedora sorprendió hace unas semanas al anunciar que le regaló a su hija el lujoso vehículo avaluado en $30 millones, sin ayuda de su exmarido.

24/09/2025

Tenían un hijo y la atacó: Lo que se sabe del femicidio que impacta en Santiago

Tras dar muerte a la víctima, el sujeto falleció en el mismo edificio, luego de caer desde un piso 11.

24/09/2025

“Nos salvó la vida”: Melina Noto vivió momentos de terror en la casa y perro de Pangal jugó rol clave

La situación generó preocupación dentro de los seguidores de Melina, dado que se encuentra embarazada; sin embargo, su perro Bagual solucionó todo y se llenó de elogios.

24/09/2025

Cesantes recibirán hasta 4 bonos y beneficios sin postular: Revisa los requisitos para acceder

Diversas instituciones del Estado entregan apoyos automáticos para quienes quedaron sin trabajo. Conoce cuáles son, quiénes califican y cómo saber si los recibirás.

24/09/2025