VIDEOS | Naya Fácil vive potente choque cultural en Japón y lo compara con Chile - Chilevisión

Desde cómo se manejan los automóviles, hasta como se camina por la calle, Naya dejó en evidencia que la cultura en Japón es muy distinta a lo que ella acostumbra y reveló los principales desafíos.

Durante la mañana de este miércoles, Naya Fácil llegó a Japón y vivió un choque cultural a pesar de haber estado durante una semana en Corea del Sur.

La influencer comparó Japón con nuestro país y quedó sorprendida al darse cuenta de que tenía que aprender a comer con palillos o que existen normas sociales completamente opuestas.

Naya Fácil vivió choque cultural en Japón

"Manejan al lado derecho", fue la primera observación de Naya al aterrizar en Japón y luego agregó: "Acá se camina por el lado izquierdo y ellos pasan por la derecha (la gente que viene por el sentido contrario)".

La influencer mostró parte del recorrido por la ciudad de Kyoto, la cual comparó con la comuna de Providencia: "Miren acá es como donde me hago las uñas en el drug store", indicó.

Por otra parte, Naya dejó en evidencia que en dicho lugar hay 27 grados de temperatura y comparó: "Hace mucho calor acá, es como Santiago en verano, así".

Sin embargo, el mayor de los choques culturales llegó a la hora del almuerzo: "¿Me estás que tendré que comer arroz con palos? jajajajá y el hambre es real (...) y miren, no te pasan tenedores voy a tener que comer el arroz así chiquillos, voy a terminar quizás cuando".

A pesar de que le enseñaron, a Naya le costó aprender la técnica de los palillos y cuando salieron del lugar concluyó: "La escalera mecánica es por la izquierda, todo por la izquierda (...) ¡Aquí es todo al revés!".

