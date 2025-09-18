“Mi primera agresión”: Naya Fácil vivió tenso momento tras choque cultural en Corea del Sur - Chilevisión

La influencer viajó al país asiático en compañía de su hermana y un grupo de mujeres, quienes se encontraban cruzando la calle cuando vivieron un tenso momento con una mujer adulta mayor.
Naya Fácil vivió su primer choque cultural este miércoles durante su viaje a Corea del Sur y relató todos los detalles en su cuenta de Instagram.
La influencer explicó que una mujer adulta mayor las sacó del paso cuando intentaban cruzar la calle junto a su hermana y el grupo de mujeres con el que viajaron al país asiático.
"Es mi primera agresión, no mentira", expresó Naya entre risas, quien explicó: "Estábamos caminando con las chicas y todo, estábamos esperando que nos diera la luz verde y de repente, estábamos así cerca con otra chica y pasó una ancianita coreana".
Según detalló la influencer, la adulta mayor se abrió paso entre Naya y otra persona, "pero qué le íbamos a decir, si nosotros acá no podemos decir nada, pero es lo primero que acabo de vivir", expresó.
"Yo he visto videos en Tiktok y eso, que igual los ancianitos son más cuáticos con los jóvenes o extranjeros, igual son cosa seria", comentó Naya.
Lo sucedido a Naya se podría deber a que en Corea del Sur existe un gran respeto por las personas mayores y se les considera figuras de mucha sabiduría, por lo que se les da preferencia al pasar, se hacen reverencias y se considera en gran medida su opinión, entre otras costumbres.
Finalmente, la influencer vivió un suceso similar, puesto que casi es golpeada por una bicicleta mientras grababa el video y concluyó: "¿O yo ando paveando o qué?".