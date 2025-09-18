“Mi primera agresión”: Naya Fácil vivió tenso momento tras choque cultural en Corea del Sur - Chilevisión

Naya Fácil vivió su primer choque cultural este miércoles durante su viaje a Corea del Sur y relató todos los detalles en su cuenta de Instagram.

La influencer explicó que una mujer adulta mayor las sacó del paso cuando intentaban cruzar la calle junto a su hermana y el grupo de mujeres con el que viajaron al país asiático.

¿Qué le pasó a Naya Fácil en Corea del Sur?

"Es mi primera agresión, no mentira", expresó Naya entre risas, quien explicó: "Estábamos caminando con las chicas y todo, estábamos esperando que nos diera la luz verde y de repente, estábamos así cerca con otra chica y pasó una ancianita coreana".

Según detalló la influencer, la adulta mayor se abrió paso entre Naya y otra persona, "pero qué le íbamos a decir, si nosotros acá no podemos decir nada, pero es lo primero que acabo de vivir", expresó.

"Yo he visto videos en Tiktok y eso, que igual los ancianitos son más cuáticos con los jóvenes o extranjeros, igual son cosa seria", comentó Naya.

Lo sucedido a Naya se podría deber a que en Corea del Sur existe un gran respeto por las personas mayores y se les considera figuras de mucha sabiduría, por lo que se les da preferencia al pasar, se hacen reverencias y se considera en gran medida su opinión, entre otras costumbres.

Finalmente, la influencer vivió un suceso similar, puesto que casi es golpeada por una bicicleta mientras grababa el video y concluyó: "¿O yo ando paveando o qué?".