 “Mi primera agresión”: Naya Fácil vivió tenso momento tras choque cultural en Corea del Sur - Chilevisión
Minuto a minuto
Augusto Pinochet aparece por segundo año consecutivo: Estos son los chilenos más admirados según Cadem VIDEO | Carne para asado y armas: Gran incautación en allanamiento carcelario previo a Fiestas Patrias Nueva medida de MallPlaza tras muerte de joven: Suspendieron actual servicio de seguridad “Si yo hubiera tenido un arma…”: Habla exjuez que sufrió turbazo en su casa en La Pintana Informe oficial: Revelan causa de muerte de joven que perdió la vida en Mall Plaza Vespucio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
18/09/2025 09:24

“Mi primera agresión”: Naya Fácil vivió tenso momento tras choque cultural en Corea del Sur

La influencer viajó al país asiático en compañía de su hermana y un grupo de mujeres, quienes se encontraban cruzando la calle cuando vivieron un tenso momento con una mujer adulta mayor.

Publicado por CHV Noticias

Naya Fácil vivió su primer choque cultural este miércoles durante su viaje a Corea del Sur y relató todos los detalles en su cuenta de Instagram.

La influencer explicó que una mujer adulta mayor las sacó del paso cuando intentaban cruzar la calle junto a su hermana y el grupo de mujeres con el que viajaron al país asiático.

¿Qué le pasó a Naya Fácil en Corea del Sur?

"Es mi primera agresión, no mentira", expresó Naya entre risas, quien explicó: "Estábamos caminando con las chicas y todo, estábamos esperando que nos diera la luz verde y de repente, estábamos así cerca con otra chica y pasó una ancianita coreana".

Según detalló la influencer, la adulta mayor se abrió paso entre Naya y otra persona, "pero qué le íbamos a decir, si nosotros acá no podemos decir nada, pero es lo primero que acabo de vivir", expresó.

"Yo he visto videos en Tiktok y eso, que igual los ancianitos son más cuáticos con los jóvenes o extranjeros, igual son cosa seria", comentó Naya.

Lo sucedido a Naya se podría deber a que en Corea del Sur existe un gran respeto por las personas mayores y se les considera figuras de mucha sabiduría, por lo que se les da preferencia al pasar, se hacen reverencias y se considera en gran medida su opinión, entre otras costumbres.

Finalmente, la influencer vivió un suceso similar, puesto que casi es golpeada por una bicicleta mientras grababa el video y concluyó: "¿O yo ando paveando o qué?".

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre

Lo último

Lo más visto

“Se fue amenazando”: Reportan complejo momento laboral de Kel Calderón

La situación llega tras una serie de polémicas en las que Kel se ha visto envuelta, como una disputa con su hermano, Nano Calderón, en abril de este año.

18/09/2025

“Es una niña”: Madre venezolana defendió a su hija tras críticas por baile de Fiestas Patrias

La pequeña había realizado un baile típico venezolano durante el acto de Fiestas Patrias del colegio donde estudia y aunque su madre explicó que fue una decisión de la directiva, los internautas llenaron la publicación de críticas.

18/09/2025

Lluvias en Fiestas Patrias 2025: Regiones con precipitaciones el 18 y 19 de septiembre

Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión,  adelantó que las regiones que se verán afectadas por precipitaciones en Fiestas Patrias son las de: Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana.

18/09/2025

“Una nueva etapa”: María José Quintanilla publicó misterioso texto que reavivó rumores de separación

La cantante y animadora fue hasta su cuenta de Instagram para realizar un honesto desahogo, donde aseguró haber vivido momentos complicados a nivel personal.

17/09/2025
Publicidad