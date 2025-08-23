 “Atado”: Naya Fácil chocó el auto de uno de sus amigos durante vacaciones en la nieve - Chilevisión
23/08/2025 09:31

“Atado”: Naya Fácil chocó el auto de uno de sus amigos durante vacaciones en la nieve

La influencer se encuentra disfrutando de la nieve en el Parque Nacional Radal Siete Tazas y se tomó con humor lo sucedido.

Publicado por CHV Noticias

Naya Fácil se fue a disfrutar de la nieve a la región del Maule, aprovechando las bajas temperaturas que afectan a la zona centro sur del país y terminó chocando el automóvil de uno de sus amigos durante la tarde de este viernes.

La influencer llegó hasta el Parque Nacional Radal Siete Tazas en compañía de su hermana y un grupo de amigos cuando ocurrió el incidente.

¿Qué pasó con Naya Fácil?

Durante el día, la influencer había mostrado el funcionamiento de su camioneta sobre la nieve y algunas de las complicaciones que había tenido para poder manejar.

Sin embargo, durante la tarde, Felipe, amigo de Naya, publicó una fotografía donde aparece la camioneta de la joven con rayones y abajo una camioneta azul en las mismas condiciones, perteneciente a otro de sus amigos.

"Atado, la Naya chocó al Max", a lo que la influencer contestó finalmente: "Pasan que cosas jajajá". Minutos después bromeó con la situación al postear una selfie suya con la frase: "No es la chofer, es la conductora".

Revisa las publicaciones de Instagram:

