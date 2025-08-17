“Todo que ver”: Expareja de Naya Fácil reapareció en redes junto a nueva conquista - Chilevisión

Naya Fácil había acusado al joven de mantener conversaciones con otras mujeres mientras eran pareja, por lo que decidió no continuar con el romance.

Alfonso, expareja de Naya Fácil, sorprendió a los internautas durante la noche del sábado tras publicar una romántica foto con su nueva conquista.

El anuncio llega solo 10 días después de que Naya confirmara el quiebre definitivo de su relación, debido a actitudes que no le gustaron a la influencer, quien después reveló que había recibido conversaciones comprometedoras del oriundo de Rapa Nui con otras mujeres.

Expareja de Naya Fácil presentó nueva conquista

Desde que conoció a Naya, Alfonso se mantuvo inactivo en redes sociales y logró ganar más de 10 mil seguidores durante el breve romance.

El joven reapareció durante la noche y publicó una fotografía tomando la mano de una mujer, sumado a un emoji de cara enamorada y escribió: "Todo que ver"; sin embargo, horas más tarde decidió borrar la publicación.

Cabe destacar que Alfonso no mostró la identidad de la mujer y hasta el momento Naya Fácil no se ha pronunciado sobre la noticia.

Revisa la publicación de Instagram: