La particular preocupación de Naya Fácil por tsunami en Rapa Nui - Chilevisión

Tras el terremoto de Rusia ocurrido en la noche del martes, desde el SHOA confirmaron amenaza de tsunami en territorio nacional y se entregaron los horarios en que las olas llegarían.

Por su ubicación geográfica, ubicada a mitad del oceano Pacífico, el primer territorio chileno en recibir la crecida del mar fue Rapa Nui.

Para las 11:30 horas de este miércoles estaba anunciada la llegada de las olas, las cuales llegaron un par de horas más tarde.

Naya Fácil muestra su preocupación por posible tsunami en Rapa Nui

Este anuncio sobre la isla causó mucha preocupación en Naya Fácil, donde la influencer compartió una historia de Instagram el martes por la noche y expresó su sentir al conocer la noticia.

"¿Cómo que hubo un terremoto en Rusia y llegará un tsunami a Rapa Nui? Me están leseando", partió declarando Naya Fácil.

La influencer dijo que haciendo todas sus cosas a veces se desconecta y recién tarde por la noche se enteró de todo.

"A todas las personas que me siguen y me ven de Rapa Nui, hace poquito anduve allá y sé que son personas hermosas y maravillosas. Me encantó todo lo que es la cultura de allá", agregó.

Por último, Naya Fácil señaló: "Espero de corazón que no pase a mayores, tengan tranquilidad, todas las personas de Rapa Nui saben que pueden contar conmigo. Estoy muy agradecida después que nos recibieran tan bien en sus hermosas tierras".