Seguidora le pidió préstamo de $10 millones a Naya Fácil en carta: Esta fue su sorpresiva respuesta - Chilevisión

Naya Fácil causó revuelo en redes sociales este domingo, tras recibir en su casa una carta de una de sus seguidoras, quien le solicitó un préstamo de $10 millones de pesos para poder ordenar su situación financiera.

La mujer explicó que las deudas son de tipo comercial, a las cuales se sumaron un emprendimiento que falló y la enfermedad de una de sus mascotas, cuyo tratamiento empeoró su situación financiera.

¿Qué dijo Naya Fácil?

"A mí me impacta como alguien puede tener una deuda de 10 millones de pesos", señaló la influencer, quien además agregó: "Me encantaría muchísimo, con mi vida, ayudar a todas las personas que me piden ayuda", dijo, sin embargo, se negó a la solicitud.

Naya explicó que su negativa se basa en dos episodios que le generaron desconfianza en el pasado. El primero ocurrió en 2021 cuando uno de sus ex amigos creó una página de memes sobre ella y generó millones a costa de su imagen sin que ella supiera.

Cuando lo increpó, la persona lo admitió y en compensación le ofreció viajar a Estados Unidos con ese dinero, pero lo gastó comprando cosas para sí mismo cuando llegaron allá. Naya recibió ayuda de un fanático y se devolvió a Chile.

Durante ese mismo viaje, le prestó $2 millones de pesos a otra de sus amigas, quien quería invertir y comprar cosas en Estados Unidos para venderlas en Chile. Naya comentó que durante un año no vendió nada y la expuso en redes sociales para recuperar el dinero.

"Quizás en algún momento yo haga un préstamo a algunos de mis facilines y eso. Quizás, no sé si ahora, y me gustaría hacerlo público y ver si esta persona me va a pagar o no (...) cuando me sienta segura, cuando me sienta bien. Este no es el momento", concluyó.

