“Charlatana”: Naya Fácil estalla contra tarotista tras inesperada predicción sobre nuevo amor - Chilevisión

La influencer había señalado que no quería que le leyeran las cartas sin su consentimiento y la tarotista fue increpada por los fanáticos de Naya.

Este sábado Naya Fácil arremetió contra una tarotista que aseguró que su relación con Alfonso, el hombre que conoció en Rapa Nui, no llegaría a buen puerto.

La influencer había indicado en redes sociales: "No quiero que me lean las cartas, nunca he querido porque me abren portales sin yo autorizarlo", lo que generó que los seguidores de Naya llenaran de críticas a la mujer.

¿Qué dijo Naya Fácil?

La tarotista, identificada como "Reina de Tarot" en TikTok, hizo un video donde aseguró: "Va a ser una relación muy corta en la cual no va a poder estabilizarse, ni va a tener lo que ella quería. Ojo con la manipulación (...) hay que sanar Naya, mucho abandono, mucho rechazo para construir una relación sana".

Sin embargo, uno de los "facilines" tildó a la tarotista de "morbosa" y ella revivió algunos de los episodios que la influencer protagonizó en el pasado para replicar a la acusación, por lo que Naya decidió contestar.

"Acá la señora se dejó ver que es una señora charlatana, que todo lo que me dijo del tarot, de mi lío amoroso, que no sé qué, es todo mentira", expresó.

En esa misma línea, agregó: "Sacó mi pasado y todo, pero igual me estaba leyendo las cartas" y luego reveló dos importantes llamadas con Alfonso, su nuevo amor a quien conoció en Rapa Nui.

"Acá en mi pieza, pero viendo el atardecer en Rapa Nui", escribió la influencer junto a una captura de pantalla de la videollamada y luego publicó: "Alguien no salió a la disco para hablar conmigo en mis tiempos de reposo".

Naya ha expresado con anterioridad que está conociendo a Alfonso y ambos se han mostrado muy unidos y, según muestra la influencer, se comunican constantemente.

