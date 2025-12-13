Minsal investigará caso de órgano donado que no llegó a paciente: tuvo que volver a lista de espera - Chilevisión

La investigación se enmarca en el caso de una niña de dos años de la Región Metropolitana que debía recibir un hígado donado por una familia de Talcahuano.

El Ministerio de Salud (Minsal) instruyó que se realice un sumario luego de que se conociera el caso de una paciente que debía recibir un órgano donado que no llegó.

La información preliminar indica que se habría tratado de una "falta de coordinación".

A raíz de lo anterior, el asesor del subsecretario de Redes Asistenciales, Juan Pablo Rubio, aseguró que, pese a que no han tenido antecedentes de fallas, se inició de igual manera la investigación.





De acuerdo a lo informado por las autoridades, el sumario indagará en lo ocurrido con un hígado donado por la familia de una menor de cinco años fallecida en Talcahuano que había quedado disponible para una niña de dos años de la Región Metropolitana.

Sin embargo, el órgano no fue trasladado y la menor que lo recibiría volvió a la lista de espera.

Luego de que conociera la falta, el Coordinador Nacional de Trasplante del Ministerio de Salud, José Luis Rojas, argumentó que "todo procedimiento de procuramiento de órganos implica una alta complejidad, más aún cuando los órganos provienen de fuera de la región Metropolitana", consignó EMOL.

