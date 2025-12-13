Ya puedes iniciar el trámite: Comisaría Virtual habilitó excusas para no votar en segunda vuelta - Chilevisión

Luego de que en primera vuelta se registrara la caída del sistema en más de alguna ocasión, esta vez la plataforma de Carabineros estará disponible con un día de anticipación.

Restan solo horas para que este domingo 14 de diciembre se lleve a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, y muchos ciudadanos no podrán cumplir con su derecho cívico por distintos motivos.

Sin embargo, una de las causales válidas para excusarse de asistir con voto obligatorio es encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia del local de votación asignado.

Y ante esto Carabineros ya habilitó durante este sábado la plataforma que permite iniciar el trámite en la Comisaría Virtual y que luego debe ser finalizado de manera presencial en su unidad policial más cercana.

A continuación, te explicamos cómo excusarte si estás a más de 200 km de tu local de votación.

Cómo solicitar la constancia si estás a más de 200 km del local de votación

De acuerdo a información oficial de Carabineros, para obtener la constancia de excusamiento en estas Elecciones Presidenciales 2025, deberás realizar los siguientes pasos:

Ingresar a www.comisariavirtual.cl.

Una vez dentro de la plataforma, deberás seleccionar el área de las " Constancias ", y escoger la opción " Constancias Votación ".

”, y escoger la opción “ ”. Luego la plataforma solicitará la ClaveÚnica para acceder a iniciar el trámite.

Completar los datos solicitados.

Una vez finalizado el formulario, la página mostrará un mensaje de “Solicitud Pendiente” junto a un código alfanumérico único asociado al trámite (por ejemplo: WNDT7C4Z3T).

Importante: Debes asistir presencialmente a una comisaría con el código

Este código es personal e intransferible y para completar el proceso debe ser presentado en la Unidad Territorial de Carabineros más cercana.

Carabineros señaló que el ciudadano deberá acudir durante la misma jornada electoral a una comisaría, agregando que "la validación legal de la constancia se completa únicamente al acudir a la comisaría".

Es importante precisar que este procedimiento permite realizar la constancia digital únicamente a quienes se encuentren en una localidad situada a más de 200 kilómetros de su local de votación.

En tanto, las excusas por motivos de salud, permanencia fuera del país, discapacidad u otro impedimento grave deben presentarse directamente ante el Juzgado de Policía Local correspondiente.