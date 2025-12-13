“Esta desgraciada...”: Kel Calderón se descarga con Trinidad de la Noi tras anuncio en redes - Chilevisión

La influencer afirmó que su amiga no la llamó para contarle sobre su compromiso y que se enteró de la noticia a través de Instagram.

Este viernes Kel Calderón reaccionó a través de redes sociales al anuncio de su amiga Trinidad de la Noi, quien dio a conocer que se casará con el jugador de voleibol, Esteban Grimalt.

La influencer reposteó el anuncio en sus historias, lo que generó un debate inmediato entre sus seguidores en torno a la declaración de Trinidad de la Noi.

"Se va a casar y me acabo de enterar por Instagram"

“Si a una de sus besties les piden matrimonio…”, escribió, junto a una encuesta en la que planteó dos alternativas: “tienen que llamarte antes” o “está bien que te enteres por Instagram”.

Sin embargo, no ocultó su opinión al respecto. “Está desgraciada, se va a casar y me acabo de enterar por Instagram porque la muy maldita no se dio el tiempo de llamarme antes”, expresó, acompañando sus palabras con varios emojis de enojo.