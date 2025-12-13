 “Esta desgraciada...”: Kel Calderón se descarga con Trinidad de la Noi tras anuncio en redes - Chilevisión
13/12/2025 12:28

“Esta desgraciada...”: Kel Calderón se descarga con Trinidad de la Noi tras anuncio en redes

La influencer afirmó que su amiga no la llamó para contarle sobre su compromiso y que se enteró de la noticia a través de Instagram.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes Kel Calderón reaccionó a través de redes sociales al anuncio de su amiga Trinidad de la Noi, quien dio a conocer que se casará con el jugador de voleibol, Esteban Grimalt.

La influencer reposteó el anuncio en sus historias, lo que generó un debate inmediato entre sus seguidores en torno a la declaración de Trinidad de la Noi.

"Se va a casar y me acabo de enterar por Instagram"

“Si a una de sus besties les piden matrimonio…”, escribió, junto a una encuesta en la que planteó dos alternativas: “tienen que llamarte antes” o “está bien que te enteres por Instagram”.

Sin embargo, no ocultó su opinión al respecto. “Está desgraciada, se va a casar y me acabo de enterar por Instagram porque la muy maldita no se dio el tiempo de llamarme antes”, expresó, acompañando sus palabras con varios emojis de enojo.

Eso sí, Kel también aclaró que el “reto” lo dijo en tono de broma. En otra historia, se unió al momento y celebró el compromiso: “Te mereces toda la felicidad del mundo, beba hermosa. Todo el éxito para ti y para Esteban en esta nueva etapa”.

Mira las historias a continuación:

