“Estoy esperando a...”: Kel Calderón dio su opinión sobre los candidatos presidenciales - Chilevisión

La influencer comentó que aún no ha decidido por cuál candidato votará en las próximas elecciones presidenciales y que tomará una decisión después del debate de Anatel de este lunes.

Kel Calderón dio su opinión sobre los candidatos presidenciales y habló sobre su posible voto para las próximas elecciones.

La influencer abrió una caja de preguntas en Instagram, momento en que un seguidor le consultó su opinión sobre las próximas elecciones.

"Estoy esperando el debate del lunes"

¿Qué opinas de los candidatos que tenemos a presidente?", fue la pregunta que le hicieron a la modelo.

Ante esto, Kel señaló que "aún no tengo mi voto 100% decidido, estoy esperando el debate del lunes para tomar mi decisión final".

Hay que recordar que este lunes 10 de noviembre se llevará a cabo el Debate Presidencial Anatel 2025, en el que dirán presente todos los candidatos a La Moneda.

Mira la historia a continuación: