Debate presidencial 2025: Conoce a los 5 periodistas que conducirán el encuentro - Chilevisión

 Debate presidencial 2025: Conoce a los 5 periodistas que conducirán el encuentro
09/11/2025 11:25

Debate presidencial 2025: Conoce a los 5 periodistas que conducirán el encuentro

El Debate Anatel se llevará a cabo el lunes 10 de noviembre desde las 21:00 horas. Será una transmisión conjunta y simultánea de los canales asociados y podrá ser visto por las pantallas de Chilevisión.

Publicado por CHV Noticias

Los ocho candidatos a La Moneda tendrán su último encuentro televisivo antes de las elecciones presidenciales en el Debate Presidencial Anatel 2025.

El evento, que se llevará a cabo el lunes 10 de noviembre, desde las 21:00 horas, será una transmisión conjunta y simultánea de los canales asociados en Anatel.

¿Qué periodistas conducirán el debate presidencial Anatel 2025?

Cinco periodistas integrarán el equipo a cargo de la conducción y las preguntas a los candidatos presidenciales en el debate presidencial Anatel 2025.

Se trata de Daniel Matamala (Chilevisión), Iván Núñez (TVN), Soledad Onetto (Canal 13), Juan Manuel Astorga (Mega) y Julia Vial (TV+).

¿Quiénes participarán en el Debate presidencial Anatel?

El encuentro contará con la presencia de los 8 aspirantes a La Moneda, previo a las elecciones del domingo 16 de noviembre.

Los candidatos presidenciales son:

  • Franco Parisi (Partido de la Gente)
  • Jeannette Jara (Unidad por Chile)
  • Marco Enríquez Ominami (Independiente)
  • José Antonio Kast (Partido Republicano y Partido Social Cristiano)
  • Johannes Kaiser (Prtido Nacional Libertario)
  • Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas)
  • Harold Mayne-Nicholls (Independiente)
  • Eduardo Artés (Independiente)

¿Cómo ver el Debate Anatel 2025?

El debate Anatel lo podrás seguir en vivo por las pantallas de Chilevisión, por su señal online y la App MiCHV

