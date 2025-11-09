Debate presidencial 2025: Conoce a los 5 periodistas que conducirán el encuentro - Chilevisión

El Debate Anatel se llevará a cabo el lunes 10 de noviembre desde las 21:00 horas. Será una transmisión conjunta y simultánea de los canales asociados y podrá ser visto por las pantallas de Chilevisión.
Los ocho candidatos a La Moneda tendrán su último encuentro televisivo antes de las elecciones presidenciales en el Debate Presidencial Anatel 2025.
El evento, que se llevará a cabo el lunes 10 de noviembre, desde las 21:00 horas, será una transmisión conjunta y simultánea de los canales asociados en Anatel.
Cinco periodistas integrarán el equipo a cargo de la conducción y las preguntas a los candidatos presidenciales en el debate presidencial Anatel 2025.
Se trata de Daniel Matamala (Chilevisión), Iván Núñez (TVN), Soledad Onetto (Canal 13), Juan Manuel Astorga (Mega) y Julia Vial (TV+).
El encuentro contará con la presencia de los 8 aspirantes a La Moneda, previo a las elecciones del domingo 16 de noviembre.
Los candidatos presidenciales son:
El debate Anatel lo podrás seguir en vivo por las pantallas de Chilevisión, por su señal online y la App MiCHV.