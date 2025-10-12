14 días de vida y 10 mil seguidores: Las razones de Euge Lemos para abrir Instagram a su hija - Chilevisión

La influencer reiteró que no teme a comentarios negativos sobre su decisión, la cual ha causado revuelo entre los internautas debido a la corta edad de la bebé.

Eugenia Lemos se refirió por primera vez a la decisión de abrir redes sociales para su hija Alegra, quien tiene 14 días de nacida y causó revuelo por sus declaraciones.

La pequeña, hija de Lemos y Matias Kosznik, ya cuenta con más de 10 mil seguidores en Instagram y dentro de su perfil se pueden encontrar tanto fotografías como videos de ella en solitario y acompañada por sus padres.

¿Por qué Eugenia Lemos abrió una cuenta de Instagram a su hija?

Al respecto, Eugenia explicó a FMDOS: "Alegra ya tiene su Instagram. La madre la está preparando para ser una mujer muy independiente".

Respecto a la posibilidad de recibir comentarios negativos, agregó: "La gente nos tira tanta buena onda que a mí me encanta poder compartir mi vida. Me hace bien compartirlo, creo que es algo super bonito".

La cuenta de la bebé ya está pensada para seguir la misma línea de contenido de su madre, enfocada en moda e incluso creó un hashtag para este tipo de publicaciones, llamado "Baby Alegra Looks", el cual permanece en su biografía.

"La han llenado de amor, de cariño. Unos mensajes tan lindos para ella, que es una bebita muy querida", señaló Eugenia.

Finalmente, la decisión de Eugenia de crear una cuenta de Instagram para su hija ha generado opiniones divididas entre los internautas, debido a la corta edad de la bebé.

