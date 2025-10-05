 “Aún con 14 kilos extra”: Euge Lemos sacó aplausos tras blog que muestra su día 5 de postparto - Chilevisión
05/10/2025 10:48

“Aún con 14 kilos extra”: Euge Lemos sacó aplausos tras blog que muestra su día 5 de postparto

La influencer de moda recibió mensajes relacionados a sus próximos looks ahora que se convirtió en madre de Alegra y ella contestó con un blog que fue ampliamente elogiado por sus seguidoras.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Eugenia Lemos se lució en redes sociales tras revelar la realidad que está viviendo en su quinto día de postparto, tras el nacimiento de su primera hija, Alegra.

La influencer llegó a las 40 semanas de gestación y debió ser sometida a una exitosa cesárea.

¿Qué dijo Eugenia Lemos?

"Día 5 postparto: Todos: '¡Queremos ver tus mami looks!'", escribió Eugenia en la primera parte del video, donde posa frente a la cámara con un vestido verde holgado, mientras sostiene a Alegra, que está durmiendo sobre su hombro.

Acto seguido, la influencer generó una transición donde aparece con una serie de implementos propios de un postparto y señaló: "Sostén de lactancia, extractor de leche, faja post cesárea, vestido caído, aún con 14 kilos extra ¿Alguien más estuvo así?".

Eugenia, quien mantenía sus extractores de leche dentro del sostén maternal, posó ante la cámara, modeló y se rió, lo que sacó aplausos entre sus seguidoras que ya han atravesado la maternidad.

"Postnatal real, gracias por visibilizarlo", "te ves hermosa y feliz", "me encanta tu proceso", "amo que normalices cómo se ve un postparto real", fueron algunos de los comentarios en el video que ya superó los 50 mil me gusta.

Revisa la publicación de Instagram:

