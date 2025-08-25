“Nos llena de alegría”: Eugenia Lemos celebró especial fiesta para revelar el nombre de su hija - Chilevisión

La influencer junto a su pareja Matías Kosznik invitó al baby shower a su círculo más cercano de amigos y familiares, donde además reveló el nombre que llevará su bebé.

Este fin de semana, Eugenia Lemos celebró junto a su pareja Matías Kosznik, el baby shower de su hija, donde dieron a conocer el nombre que llevará la bebé.

La YouTuber adelantó este domingo a través de sus redes sociales que el festejo se trataría de "una tarde muy especial".

Eugenia Lemos reveló el nombre de su hija

Posteriormente, la jornada de este lunes, Lemos publicó una serie de fotos de la celebración revelando el nombre de su hija, quien se llamará Alegra.

"Alegra te esperamos con tanto amor", partió escribiendo la influencer en la descripción que acompañó los registros.

"Gracias a cada uno de nuestros amigos y familia por este baby shower lleno de emociones y tanto amor. Sin dudas Alegra ya nos llena de alegría y felicidad", finalizó.

El nombre Alegra es de origen italiano y viene del latín alacris, que significa: "Vivaz, llena de alegría".