“Habla como chilena”: Argentino criticó acento de Eugenia Lemos y desató fuerte debate en redes - Chilevisión

Un video protagonizado por la actriz e influencer argentina Eugenia Lemos desató una particular discusión en redes sociales.

A través de X, un periodista argentino publicó un video donde Lemos cuenta sobre sus proyectos actuales y posible regreso a la televisión. Sin embargo, se fijó en un detalle que causó diversas reacciones.

"¿Se acuerdan de Eugenia Lemos? La ganadora del primer Soñando por bailar se fue a trabajar a Chile y ahora literalmente HABLA COMO CHILENA jajakak", escribió el usuario trasandino.

Viral de Eugenia Lemos enfrentó a chilenos y argentinos

Esta publicación causó la inmediata reacción de chilenos, quienes salieron a defender a Eugenia Lemos y destacaron sus años de carrera en el país.

"Igual hace como 13 años vive en chile, tiene sentido que se le pegue un poco el arrastre de las palabras", comentó un usuario.

Asimismo, otros resaltaron el gran presente de Eugenia en Chile como diseñadora y asesora de modas, trabajando para grandes marcas internacionales.

Sin embargo, no faltaron quienes cuestionaron el tono "chileno" de la ex chica reality. "Pensé que era chilena", "no lo puedo creer" y "Messi vivió la mayor parte de su vida en el extranjero y no se le pegó ningún acento", escribieron algunos.