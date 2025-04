“Me pagan con pura experiencia”: El “Flaco” se acordó de Karol Lucero al entregar detalles de su práctica profesional - Chilevisión

El comediante contó su experiencia como TENS y mencionó al ex Yingo, quien fue denunciado por no pagar a sus trabajadores.

Paul Vásquez, popularmente conocido como el "Flaco", entregó detalles de su nueva vida como Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS), labor que compatibiliza con su voluntariado en Bomberos.

El comediante, habló bastante de su práctica profesional, donde se acordó de Karol Lucero y todo su polémica luego de que el ex Yingo fue denunciado por no pagar a sus trabajadores con dinero si no que con "experiencia".

El comediante participó del programa "Hay que decirlo" de Canal 13 y sacó carcajadas al relacionar su caso con las denuncias al influencer.

"Parece que el dueño es Karol Dance"

El ex integrante de Dinamita Show destacó varios aspectos positivos de su práctica profesional, aunque señaló que esta no es pagada y por eso mencionó a Lucero.

"Esta práctica parece que el dueño es Karol Dance porque me pagan con pura experiencia", tiró ante risas de los presentes.

Por último, Vásquez destacó el buen ambiente en el personal de la salud, donde dijo que se pasa bien, aunque aclaró que ahí no cuenta chistes ni nada de eso.