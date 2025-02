“Sospechoso”: Paul Vásquez acusó a Gala de Viña de forzar reencuentro con Mauricio Medina - Chilevisión

Durante su participación en Primer Plano, El Flaco aseguró que la organización de evento no le informó sobre la presencia de su ex compañero de Dinamita Show. "No fue la mejor idea", apuntó.

Paul Vásquez acusó a la organización de la Gala del Festival de Viña 2025 de querer forzar un reencuentro con su ex compañero de Dinamita Show, Mauricio Medina.

El comediante, más conocido como El Flaco, reveló este hecho mientras comentaban los conflictos de la alfombra roja en Primer Plano.

Fue en ese contexto que, Julio César Rodríguez, animador del programa, indicó que suelen estar pauteados ciertos hitos en el evento, como es el caso de Medina, quien ingresó a la alfombra roja en silla de ruedas, pero luego se levantó y terminó de pasar por ella caminando.

Paul Vásquez acusó "sospechoso" momento en Gala de Viña 2025

"En mi experiencia, animando la gala varios años, la gala tiene algunos hitos. O sea, hay gente que pasa desfilando y hay algunos hitos. Me imagino que lo de Mauricio Medina, que fue invitado y Paul no...", alcanzó a decir JC.

Ante esto, el ex Dinamita Show afirmó que "sí fui invitado, ojo (...) A mí me contactó el canal y me pareció raro que no me hayan dicho 'sabes que está invitado Mauricio Medina'".

"Lo noté un poco extraño, sospechoso, que no me hayan avisado que iba Mauricio Medina y de la forma que nos querían juntar, creo que no fue la mejor idea que se le haya ocurrido a la producción", destapó Vásquez.

Mira el capítulo de Primer Plano acá.