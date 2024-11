Mauricio Medina lanza sensible advertencia sobre eventual participación en festivales - Chilevisión

El ex Dinamita Show volvió a los escenarios luego del complejo estado de salud que vivió tras sufrir la amputación de una de sus piernas producto de la diabetes.

Mauricio Medina se refirió a su anhelo por volver al Festival de Viña del Mar y reveló que tiene una nueva rutina de humor "apta" para cualquier evento.

Además, Medina compartió una profunda reflexión sobre su regreso al humor, asegurando que no quiere asistir a ningún festival "por lástima".

Mauricio Medina y su anhelo por volver al Festival de Viña

Medina contó a La Cuarta que "en un momento me quería ir a vivir a Brasil, construí un hostal y quería vivir allá".

"Pero después vino la muerte de mi mamá, cambiaron los planes, después vino la amputación y después de eso dije 'no, voy a seguir en lo que yo hago porque es lo único que me está haciendo feliz'", continuó.

En esa línea, se refirió a su regreso al humor con su show "Mala Pata" al decir que "tenemos muchas cosas en mente, queremos ir a algún festival, tenemos una rutina que sí, está apta para cualquier festival".

"Nadie me ha contactado todavía. Espero que se fijen en el trabajo que estamos haciendo. Tampoco quiero que me lleven por lástima, simplemente porque hago un buen trabajo y que ha dado buenos resultados", reflexionó.

"¿Si me ilusiona volver a Viña? Por supuesto. Viña es como el lugar ideal para actuar con un show de comedia. Si hay algún humorista que diga 'yo no, yo no quiero llegar a Viña', supongo que está mintiendo", continuó.