Inminente alza del sueldo mínimo: Cuándo aumentará a $539.000 y a quiénes beneficiará en Chile - Chilevisión

26/12/2025 18:18

Inminente alza del sueldo mínimo: Cuándo aumentará a $539.000 y a quiénes beneficiará en Chile

El cambio legal también impactará en otras obligaciones, como el monto mínimo de la pensión de alimentos, aunque este deberá ser solicitado ante el tribunal de familia correspondiente.

Publicado por CHV Noticias

El nuevo año también traerá novedades para los trabajadores y trabajadoras del país, pues en enero el sueldo mínimo en Chile volverá a tener un reajuste a partir del monto actual, ya que subirá desde $529.000 a $539.000.

El cambio legal también impactará en otras obligaciones, como el monto mínimo de la pensión de alimentos, que ascenderá a $215.600. No obstante, este reajuste no es automático y deberá ser solicitado ante el tribunal de familia correspondiente.

Cuándo se reajustará el Sueldo Mínimo

El nuevo aumento del sueldo mínimo tendrá lugar el próximo jueves 1 de enero de 2026, cuando el ingreso escale hasta los $539 mil pesos, $10 mil pesos más que en la actualidad.

Se trata del último aumento del salario mínimo durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, quien asumió su mandato con un sueldo mínimo de $350.000 y comprometió elevarlo por sobre los $500 mil al finalizar su período.

¿Quiénes recibirán el reajuste?

El aumento del salario será para lostrabajadores y trabajadoras mayores de 18 y hasta 65 años de edad. En total, serán cerca de un millón las personas que se verán beneficiadas.

En el caso de menores de 18 años o mayores de 65, el salario mínimo será de $402.082. Esto responde a que la legislación los considera trabajadores con regímenes especiales, ya sea por protección al empleo juvenil o por tratarse de personas en edad legal de jubilación.

