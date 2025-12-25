Sueldo mínimo en Chile tendrá aumento a partir de 2026: Conoce los montos oficiales - Chilevisión

El reajuste está definido por ley y comenzará a regir desde enero de 2026, marcando el último aumento del actual gobierno.

Con la llegada de 2026, el sueldo mínimo en Chile volverá a ajustarse. Actualmente el ingreso mínimo mensual es de $529.000 para trabajadores y trabajadoras entre 18 y 65 años.

Según lo establecido en la Ley 21.751 —vigente desde junio—, a partir del 1 de enero de 2026 ese monto subirá a $539.000 para ese mismo tramo etario.

En el caso de personas menores de 18 años o mayores de 65, el salario mínimo será de $402.082. Esta diferencia responde a que la legislación considera a estos grupos como trabajadores con regímenes especiales, ya sea por protección al empleo juvenil o por tratarse de personas en edad legal de jubilación.

Este ajuste será el último aumento del salario mínimo durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, quien asumió su mandato con un sueldo mínimo de $350.000 y comprometió elevarlo por sobre los $500 mil al finalizar su período.

El cambio legal también impacta en otras obligaciones, como el monto mínimo de la pensión de alimentos, que ascenderá a $215.600. No obstante, este reajuste no es automático y debe ser solicitado ante el tribunal de familia correspondiente.