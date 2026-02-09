Revelan qué ocurrirá con los seguros ya comprados tras suspensión de ventas del SOAP 2026 - Chilevisión

Desde la Asociación de Aseguradores indicaron que la suspensión es de carácter transitorio y que las compañías están a la espera de que la autoridad complete el procedimiento correspondiente para volver a habilitar la venta.

La Asociación de Aseguradoras de Chile (AACH) informó este domingo que se suspenderá temporalmente la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), por la entrada en vigencia de la Ley Jacinta.

Esta normativa duplicará las coberturas mínimas del SOAP, y además reducirá el plazo de pago de indemnizaciones por fallecimiento de 10 a 7 días hábiles.

Aprobada de manera unánime en diciembre de 2025, esta legislación busca introducir cambios más estrictos en la obtención y renovación de licencias de conducir, todo esto para fortalecer la seguridad víal.

¿Qué pasará con quienes ya pagaron su SOAP?

La Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) explicó en un comunicado que hasta que esta póliza no sea actualizada, las aseguradoras no estarán legalmente habilitadas para ofrecer el seguro.

"Aún se encuentra pendiente que la CMF deposite la nueva póliza de dicho seguro en el Depósito de Pólizas", añadieron, para complementar que la medida es de carácter transitorio, y que están a la espera de que la autoridad complete este trámite para volver a comercializarlo.

Desde la AACH también subrayaron que quienes ya habían pagado el trámite no tendrán problemas con la cobertura, pues las pólizas ya vendidas se comercializaron con la ley vigente y seguirán siendo válidas hasta el término de su cobertura.

Es decir, los conductores y conductoras que pagaron su seguro hasta este domingo 8 de febrero, mantendrán sus coberturas hasta marzo del 2027, por lo que no tendrán que hacer trámite alguno ni comprar un seguro nuevo.