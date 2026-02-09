 VIDEO | Salvavidas rescató a niño en Cartagena de ser ahogado y luego fue increpado e insultado - Chilevisión
09/02/2026 20:00

VIDEO | Salvavidas rescató a niño en Cartagena de ser ahogado y luego fue increpado e insultado

La insólita escena fue captada en un breve registro que se hizo viral en redes sociales. Según un medio local, el rescatista habría llamado la atención del adolescente por bañarse en un lugar prohibido

Publicado por CHV Noticias

Un insólito episodio se viralizó esta jornada de lunes: un salvavidas fue increpado e insultado por un grupo de personas mientras hacía su trabajo en la región de Valparaíso.

Pero no es todo, puesto que el rescatista segundos antes había logrado sacar con vida a un niño desde el mar tras casi ahogarse en una playa ubicada en el límite de Cartagena con El Tabo.

Esto quedó registrado en un breve clip que muestra el momento en que el veraneante interpeló al trabajador al mismo tiempo que el adolescente era recibido por otros dos hombres que lo acompañaban.

En eso, estos mismos sujetos se acercaron a los dos salvavidas que se encontraban en la bahía con evidente molestia, según se aprecia en los movimientos de sus brazos.

Aunque de momento se desconoce el motivo del altercado, Diario El Líder, medio que difundió el video, consignó que en dicha playa no estaba permitido el baño.

“Los testigos de la emergencia en el mar grabaron el rescate y cuando familiares del bañista auxiliado trataron a garabatos al guardavidas”, afirmó el medio local.

“La situación sucedió presumiblemente porque, una vez que lo puso a salvo, el salvavidas le llamó la atención al afectado por bañarse en un lugar prohibido”, agregaron.

Mira el registro a continuación:

