Contraloría informa que Junji no ha podido recuperar más de 20 millones de licencias médicas rechazadas - Chilevisión

El organismo dió un plazo de 60 días para presentar un plan de recuperación del dinero.

Según una investigación de la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), no ha recuperado más de $20 mil millones en licencias médicas rechazadas.

El ente contralor analizó el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2024 (con extensiones a años previos), para revisar la recepción, tramitación y gestión de reposos.

Licencias no recuperadas

Entre el periodo 2017 y 2024, se detectaron un total de 60.958 licencias médicas no recuperadas, lo que equivale a un total de $20.916 millones.

La investigación logró establecer que dichos montos provienen de licencias por enfermedad o accidente común, y fueron presentadas de manera intermitente por más de dos años por parte de 1.045 funcionarios de la Junji.

De estas licencias, casi 10 mil fueron rechazadas sin acciones de recuperación, sumando $5,5 mil millones.

Debido a esto, Contraloría otorgó un plazo de 60 días hábiles a la dirección nacional de la Junji para generar un plan de acción que garantice la recuperación del dinero.

Además, la entidad informó que también hay 54.876 licencias con antigüedad superior a 5 años que acumulan más de $10 mil millones, que no han iniciado el proceso de castigo contable.