 Contraloría informa que Junji no ha podido recuperar más de 20 millones de licencias médicas rechazadas - Chilevisión
Minuto a minuto
Corte rechaza apelación y mantiene a Ángela Vivanco en prisión preventiva Gigantesco incendio afecta a planta procesadora de frutas en Las Cabras: Alertan por columna de humo Conscripto muere mientras cumplía servicio de guardia en Pozo Almonte Contraloría informa que Junji no ha podido recuperar más de 20 millones de licencias médicas rechazadas Cambian medidas cautelares para Luis Hermosilla y ordenan arresto domiciliario nocturno
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/02/2026 16:30

Contraloría informa que Junji no ha podido recuperar más de 20 millones de licencias médicas rechazadas

El organismo dió un plazo de 60 días para presentar un plan de recuperación del dinero.

Según una investigación de la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), no ha recuperado más de $20 mil millones en licencias médicas rechazadas

El ente contralor analizó el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2024 (con extensiones a años previos), para revisar la recepción, tramitación y gestión de reposos.

Licencias no recuperadas

Entre el periodo 2017 y 2024, se detectaron un total de 60.958 licencias médicas no recuperadas, lo que equivale a un total de $20.916 millones.

La investigación logró establecer que dichos montos provienen de licencias por enfermedad o accidente común, y fueron presentadas de manera intermitente por más de dos años por parte de 1.045 funcionarios de la Junji.

De estas licencias, casi 10 mil fueron rechazadas sin acciones de recuperación, sumando $5,5 mil millones.

Debido a esto, Contraloría otorgó un plazo de 60 días hábiles a la dirección nacional de la Junji para generar un plan de acción que garantice la recuperación del dinero.

Además, la entidad informó que también hay 54.876 licencias con antigüedad superior a 5 años que acumulan más de $10 mil millones, que no han iniciado el proceso de castigo contable.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Fonasa devuelve $6.495 millones a 75 mil cotizantes: Revisa con tu RUT si te corresponde el depósito

Lo último

Lo más visto

Emiten avisos por tormentas eléctricas y vientos con rachas de hasta 80 km/h en la zona centro-sur

Estos avisos, vale recordar, son emitidos por la DMC cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

09/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a 75 mil cotizantes: Revisa con tu RUT si te corresponde el depósito

Fonasa continúa con el proceso masivo de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso, el cual se extenderá hasta el 15 de marzo de este año. Puedes conocer en simples pasos si es que lo recibes.

09/02/2026

“Habría comido…”: Fiscal revela actuar de interno y posible canibalismo contra compañero de celda en cárcel de La Serena

Gendarmería indicó que el macabro hecho quedó al descubierto durante el procedimiento de desencierro, cuando funcionarios del recinto encontraron al interno sin vida en su celda. 

09/02/2026

Show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Así fue la participación de Pedro Pascal en “la casita”

El cantante puertorriqueño presentó un show de medio tiempo lleno de referencias latinas, donde también invitó a artistas del mundo del espectáculo, entre ellos el actor chileno.

09/02/2026