Cambian medidas cautelares para Luis Hermosilla y ordenan arresto domiciliario nocturno - Chilevisión

El abogado esta siendo investigado por su presunta participación en delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el marco del denominado Caso Audios.

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total de Luis Hermosilla y lo dejó con solo con arresto domiciliario nocturno.

El tribunal de alzada resolvió dejar sin efecto la decisión del Juzgado de Garantía, y ahora el abogado tendrá acceso a salir de su domicilio durante el día.

El cambio en la medida cautelar obliga al imputado a permanecer en su hogar solo en horario nocturno, durante el tiempo que dure el proceso judicial en su contra.

Vale recordar que Luis Hermosilla está siendo investigo en el marco del Caso Audiso. La Fiscalía Metropolitana Oriente presentó la acusación en su contra, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer.

El ente persecutor pide 14 años de cárcel para el abogado, investigado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el marco del Caso Audios