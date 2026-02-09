Conscripto muere mientras cumplía servicio de guardia en Pozo Almonte - Chilevisión

Desde el Ejército se indicó que se inició una investigación sumaria administrativa para contribuir al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Este lunes, se conoció la muerte de uno de los integrantes de la 2da. Brigada Acorazada "Cazadores" en Pozo Almonte, región de Tarapacá.

En concreto, el conscripto falleció durante la noche del domingo mientras se encontraba cumpliendo con su servicio de guardia al interior de la unidad.

"Una vez conocidos los hechos, de inmediato se activaron los protocolos pertinentes informando de lo sucedido a sus padres y entregando los antecedentes a las autoridades correspondientes, como la Fiscalía y Policía de Investigaciones", afirmaron desde el Ejército.

Se inició investigación sumaria

También se indicó que se inició una investigación sumaria administrativa para contribuir al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron los hechos.